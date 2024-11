“Es inaceptable enterarse de una imputación de cargos en mi contra por medios de comunicación. Hasta este momento, ni el centro de servicios judiciales, ni la Fiscalía me ha notificado oficialmente. He sido víctima de perfilamiento constante y abuso por mi condición de mujer. La Fiscalía debe hacer prevalecer la dignidad, sin coacciones” , comentó la exfuncionaria en su cuenta de X.

La imputación de cargos y le medida de aseguramiento contra Ortiz se confirmó en la noche del viernes, ante lo que Ortiz responde que: “He asistido a más de 6 citaciones, la fiscalía sabe que no he cometido ningún delito y no tengo nada que esconder. Siempre estaré dispuesta a comparecer”.