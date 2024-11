Caso UNGRD: Defensa del senador Iván Name presenta pruebas técnicas para desmentir la versión de Sneyder Pinilla

El abogado Jaime Lombana, quien defiende los intereses del senador Iván Name, aseguró que existen pruebas técnicas para concluir que la famosa reunión celebrada en el norte de Bogotá en la que se habría pactado la entrega de millonarios sobornos nunca existió.

Sneyder Pinilla nunca fue al apartamento de él (Iván Name), dijo la defensa del senador. El abogado Jaime Lombana explicó que compararon los celulares del exsubdirector de la UNGRD y de Sandra Ortiz, y Pinilla. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/bSaDwlxDzm

El penalista manifestó que tras hacer un análisis de las celdas de los teléfonos celulares entregados por el exsubdirector de la UNGRD se pudo establecer que el funcionario no estuvo para las fechas señaladas ni cerca del apartamento del congresista en el sector de Unicentro.

Corrupción en la UNGRD: María Clara Name, hija del senador Iván Name, llegó a declarar ante la Corte Suprema de Justicia

El abogado indicó que para el día de los hechos en los que supuestamente se reunió con el senador Iván Name con Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz las celdas de los celulares demuestran algo totalmente diferente.

Iván Name está muy afectado después de que la Corte Suprema citó a su hija a testificar por el escándalo de la UNGRD. El abogado Jaime Lombana, defensa del senador, dijo: “tuvo una operación a corazón abierto… y está muy afectado”. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/8McF8upEU4

La Corte Suprema citó para el próximo 25 de noviembre a indagatoria al senador Iván Name para que, en compañía de su abogado, entregue su versión sobre su presunta participación en los hechos de corrupción que se presentaron al interior de la UNGRD.

En la mañana de este jueves se escucha la declaración de la concejal de Bogotá, María Clara Name, hija del senador, y quien fue mencionada en la apertura de investigación, de haber utilizado recursos de la UNGRD para financiar su campaña al Concejo en 2023.

“El dinero recibido por Name Vásquez y Calle Aguas habría sido utilizado, además, para la financiación de las campañas políticas de María Clara Name Ramírez al Concejo de Bogotá, hija de Iván Leonidas Name Vásquez, así como de Gabriel Enrique Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba, y de Gabriel Alberto Calle Demoya a la Alcaldía del municipio de Montelíbano, Córdoba, hermano y padre de Andrés David Calle Aguas, respectivamente”, indicó la Corte Suprema.