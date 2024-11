Hija de Iván Name, y hermano y papá de Andrés Calle, serán llamados a declarar por el escándalo de los carrotanques

Al escándalo de corrupción de los carrotanques para suministrar agua potable en La Guajira, ahora le salieron más llamados a declar en el proceso que se adelanta contra el expresidente del Senado, Iván Name; y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Ahora los nuevos citados serán la hija de Name, la concejal de Bogotá, María Clara Name; y a Alberto Calle y Gabriel Calle, respectivamente papá y hermano de Andrés Calle.