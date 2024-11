Corrupción en la UNGRD: María Clara Name, hija del senador Iván Name, llegó a declarar ante la Corte Suprema de Justicia

En la mañana de este jueves llegó a declarar ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la concejal de Bogotá, María Clara Name, hija del senador Iván Name, en medio de las investigaciones que se adelanta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).

A su llegada a la sede de la Sala de Instrucción, ubicada en el nororiente de Bogotá, la cabildante aseguró que no iba a dar declaración a los medios de comunicación.

Hija de Iván Name, y hermano y papá de Andrés Calle, serán llamados a declarar por el escándalo de los carrotanques

Sneyder Pinilla nunca fue al apartamento de él (Iván Name), dijo la defensa del senador. El abogado Jaime Lombana explicó que compararon los celulares del exsubdirector de la UNGRD y de Sandra Ortiz, y Pinilla. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/bSaDwlxDzm

En la resolución con la que se llamó a indagatoria a los congresistas Iván Name y Andrés Calle , la Corte Suprema de Justicia citó varias declaraciones que señalaban como fue el movimiento de recursos dentro de la entidad durante la gestión de la UNGRD.

Corte Suprema definió fecha para indagatoria de Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de corrupción en la UNGRD

“El dinero recibido por Name Vásquez y Calle Aguas habría sido utilizado, además, para la financiación de las campañas políticas de María Clara Name Ramírez al Concejo de Bogotá, hija de Iván Leonidas Name Vásquez, así como de Gabriel Enrique Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba, y de Gabriel Alberto Calle Demoya a la Alcaldía del municipio de Montelíbano, Córdoba, hermano y padre de Andrés David Calle Aguas, respectivamente”, señala el auto de la Corte.