Escándalo UNGRD: La Fiscalía pedirá cárcel para la exconsejera de las regiones de Petro, Sandra Ortiz

La exconsejera para las regiones resultó vinculada en la investigación, luego de las declaraciones que entregaron los exdirectivos de esta entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, donde advertían que fue ella la encargada de llevar el dinero, producto de un soborno, supuestamente al entonces presidente del Senado, Ivan Name.

“El doctor Iván Name, a través de ‘la mensajera’, la doctora Sandra Ortiz. Dos días duré entregándole el dinero para que se pudieran cumplir con las cuotas”, aseveró Pinilla el pasado 5 de junio los medios de comunicación mientras ingresaba a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para dar su declaración en esta investigación.

Corrupción en la UNGRD: Fiscalía imputará cargos a la exconsejera Sandra Ortiz. Habría sido la encargada de entregar el dinero a Iván Name

Contexto: Corrupción en la UNGRD: Fiscalía imputará cargos a la exconsejera Sandra Ortiz. Habría sido la encargada de entregar el dinero a Iván Name

La exfuncionaria estuvo en varias oportunidades en la Fiscalía, en una intención de rendir una diligencia de interrogatorio, avanzar en su proceso de defensa tras advertir que no cometió las irregularidades que fueron enumeradas por los exdirectivos de la UNGRD. Desde entonces, se declaró inocente de los señalamientos, ahora en la imputación de cargos, tendrá nuevamente la oportunidad de defenderse.

“Siento una profunda tristeza, por lo que ustedes han hecho conmigo en este tiempo. Hablo de algunos medios de comunicación. Yo soy una mujer sincera y he llegado a donde he llegado por mi sinceridad. Les quiero decir a cada uno de ustedes que por ese perfilamiento que me han hecho, hoy mi vida está en peligro y las de mis dos hijas”, afirmó Ortiz.