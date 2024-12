La Corte Suprema estudia qué hacer frente a la situación que vive en este momento Jesús Santrich. Los magistrados citaron a una sala extraordinaria para abordar el caso y plantear una salida ante el incumplimiento del exlíder de la guerrilla a la indagatoria que tenía planteada para este martes.

“Probablemente él está atemorizado y por eso no compareció, pero lo decimos especulando porque no hemos tenido comunicación”, abogado de Santrich

Los abogados de Santrich se reunieron con el magistrado Francisco Farfán por cerca de media hora. Dijeron que desconocían su paradero y solicitaron reagendar la diligencia aduciendo que las razones de seguridad tendrían relación con la no comparecencia de su cliente. El abogado Matys sostuvo que si bien la Corte Suprema ha brindado garantías “desde el Ejecutivo, en cabeza de Iván Duque, se ha dado un linchamiento contra Santrich”. Y agregó: “Probablemente él está atemorizado y por eso no compareció, pero lo decimos especulando porque no hemos tenido comunicación”. Sin embargo, ante la ausencia de Santrich, en la Corte Suprema se dice que es muy probable que la determinación de los magistrados sea librar orden de captura con fines de indagatoria contra el desaparecido guerrillero-parlamentario.