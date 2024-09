Se conoce de qué murió Rodolfo Hernández; este es el cáncer que se lo llevó en pocos meses

Luego, sentenció: “Lamentamos profundamente este sensible acontecimiento y, en nombre de todo el personal del HIC, extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, allegados y seguidores. Respetuosamente, solicitamos que se conceda a la familia la privacidad necesaria durante este difícil momento. Cualquier información adicional se comunicará a través de los canales oficiales, de acuerdo con los deseos de la familia”.

El pasado 14 de marzo, Hernández se presentó virtualmente a la audiencia de alegatos finales por el polémico caso de Vitalogic. No obstante, el exalcalde de la capital santandereana rompió en llanto en medio de una de sus intervenciones y confirmó que tenía cáncer terminal , pese a los diferentes procedimientos y tratamientos a los que se sometió.

“La operación demoró casi seis horas y media. Debieron hacer una incisión de casi 22 centímetros en mi abdomen y desde allí operar. Eso demoró la recuperación, y más que a la semana de la operación se me rompieron dos puntos, me dio peritonitis y tuvieron que volver a abrir. Eso no se lo deseo a nadie”, narró en su momento.