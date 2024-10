“Se le está tratando como al peor delincuente”: Defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez radicará tutela por vulneración de sus derechos

“Siempre he dicho que Monsalve no es testigo de nada, yo tuve la oportunidad de contrainterrogarlo hace doce años y dijo que no le constaba nada de Álvaro Uribe. Para mí no aporta nada”, aseveró el abogado penalista.

Igualmente, llamó la atención por la posición que ha tenido la jueza de conocimiento, catalogando como “terca” su recepción ante las propuestas planteadas. “¿Por qué esa negativa tan tozuda? Que no, no y no, porque no se me da la gana. Respetamos las decisiones judiciales pero tenemos forma de impugnar las decisiones arbitrarias, que socaban las garantías procesales de Álvaro Uribe Vélez y no podemos ser complacientes”.