Urgente | Expresidente Uribe se retira de la audiencia por falta de garantías procesales. “Señora juez, por Dios”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez no aguantó más y tomó la drástica decisión de retirarse de la audiencia preparatoria de juicio en su contra, que se adelantaba en la tarde de este miércoles por presunta manipulación de testigos.

“Señora juez, yo lo único que tengo claro hoy, respetuosamente, es que me están adelantando un proceso en el que me han negado las pruebas”. Por eso manifestó que no le quedaba de otra que retirarse de la diligencia.