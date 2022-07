Segundo día del cónclave del Pacto Histórico en Medellín: Petro dará la pista

Los congresistas que respaldan el proyecto político de Gustavo Petro ajustan más de 12 horas reunidos en Medellín para enfilar las voces que tendrán en el Congreso de la República, próximo a tomar posesión el 20 de julio.

El retiro es liderado por el senador Roy Barreras, quien llevará las riendas de la agenda legislativa que empezará a radicar el gobierno electo a partir del 7 de agosto.

Desde Italia, el presidente dará apertura a la conversación con una intervención que promete durar una hora. Según el programa, entregará detalles de la conformación de los ministerios e incentivará a los congresistas a promover el acuerdo nacional.

En las primeras horas de la mañana, la siguiente ministra de Salud, Carolina Corcho, y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, revelarán las estrategias con las que pretenden pasar los cambios por el Senado y la Cámara de Representantes.

Paso seguido, los congresistas plantearán las iniciativas que debe promover el Gobierno nacional para asegurar la paz en el territorio, puesta en jaque por las organizaciones armadas organizadas y los grupos locales delincuenciales.

La vocería la tomará el senador Iván Cepeda y Ana Teresa Bernal, quienes comparten estrategias para la justicia transicional, ELN y el sometimiento a la justicia.

Luego se mostrará la tabla de ajedrez en la que se moverá el siguiente Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el fin de poner en marcha las promesas que Petro le hizo al campo.

Finalmente, la Asociación de Capitales dará a conocer las expectativas y alcances que tienen las ciudades del país frente a la nueva legislatura.

¿División en el Pacto Histórico?

En el primer día de este encuentro se avanzó en varios frentes y se escucharon las posturas de los integrantes de la bancada de congresistas electos.

Sin embargo, llamó la atención que hubo tres ausentes, por lo que quedó en el aire una posible división en el Pacto Histórico. Alexander López, Gustavo Bolívar y María José Pizarro no llegaron a la cita en la que estuvieron todos los legisladores electos, ministros designados y equipos económicos.

Se desconoce la razón por la que no asistieron, pero para nadie es un secreto que la postulación de Roy Barreras como presidente del próximo Congreso no cayó nada bien en sectores del Pacto Histórico. Por ejemplo, Gustavo Bolívar y Alexander López fueron críticos de esa decisión, aunque se mostraron respetuosos por el respaldo que le dio Gustavo Petro a Barreras.

Tanto Bolívar como López estaban aspirando a esa dignidad y por eso mostraron su malestar cuando se tomó la decisión. De hecho, Bolívar criticó a María José Pizarro por decir que la postulación de Barreras había sido de manera concertada.

“Respeto y acato la decisión, pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Roy es importante en ese rol y tiene la ´experiencia´, pero no representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto”.

López también criticó a Pizarro por redes sociales. “María José, lo de @RoyBarreras no es ni democrático, ni concertado ni dialogado. Si vas a informar, aférrate a la verdad. Esperaba más de usted (sic). Seguiremos luchando por el cambio”.

Por esa razón, Barreras fue consultado sobre la posible división en el Pacto Histórico, pero dejó más dudas que claridades.

“No sé, es una buena pregunta, pero están invitados todos. María José Pizarro se conectará por Zoom, esta es una época en que los parlamentarios están con sus familias y Gustavo Bolívar tiene un papel muy importante”.

No obstante, Roy Barreras no dejó claro si existen tales diferencias en el Pacto Histórico. Bolívar y López no responden sus celulares para consultarles por qué no asistieron a este primer retiro programático y resta esperar a que este martes participen, así sea virtualmente.