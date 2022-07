¿División en el Pacto Histórico? Los tres ausentes al retiro programático

El Pacto Histórico adelanta un retiro programático en Medellín (Antioquia) en el que se definirán las prioridades legislativas con las que se empezarán a implementar las promesas de campaña de Gustavo Petro.

En el primer día de este encuentro se avanzó en varios frentes y se escucharon las posturas de los integrantes de la bancada de congresistas electos.

Sin embargo, llamó la atención que hubo tres ausentes, por lo que quedó en el aire una posible división en el Pacto Histórico. Alexánder López, Gustavo Bolívar y María José Pizarro no llegaron a la cita en la que estuvieron todos los legisladores electos, ministros designados y equipos económicos.

Se desconoce la razón por la que no asistieron, pero para nadie es un secreto que la postulación de Roy Barreras como presidente del próximo Congreso no cayó nada bien en sectores del Pacto Histórico. Por ejemplo, Gustavo Bolívar y Alexánder López fueron críticos de esa decisión, aunque se mostraron respetuosos por el respaldo que le dio Gustavo Petro a Barreras.

Tanto Bolívar como López estaban aspirando a esa dignidad y por eso mostraron su malestar cuando se tomó la decisión. De hecho, Bolívar criticó a María José Pizarro por decir que la postulación de Barreras había sido de manera concertada.

“Respeto y acato la decisión, pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Roy es importante en ese rol y tiene la “experiencia”, pero no representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto”.

Respeto y acato la decisión pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo.

Roy es importante en ese rol y tiene la “experiencia” pero no No representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto. https://t.co/qo05GjPhVY — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) June 23, 2022

López también criticó a Pizarro por redes sociales. “María José, lo de @RoyBarreras no es ni democrático, ni concertado ni dialogado. Si vas a informar, aférrate a la verdad. Esperaba más de usted (sic). Seguiremos luchando por el cambio”.

María José, lo de @RoyBarreras

Ni democratico

Ni concertado

Ni dialogado fue, si vas informar aférrate a la verdad.

Esperaba más de ud,

seguiremos luchando por el cambio @PizarroMariaJo https://t.co/BbmdJkHvnt — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) June 23, 2022

Por esa razón, Barreras fue consultado sobre la posible división en el Pacto Histórico, pero dejó más dudas que claridades.

“No sé, es una buena pregunta, pero están invitados todos. María José Pizarro se conectará por Zoom, esta es una época en que los parlamentarios están con sus familias y Gustavo Bolívar tiene un papel muy importante”.

Pacto Histórico - Foto: SEMANA

No obstante, Roy Barreras no dejó claro si existen tales diferencias en el Pacto Histórico. Bolívar y López no responden sus celulares para consultarles por qué no asistieron a este primer retiro programático y resta esperar a que este martes participen, así sea virtualmente.

“Nuestra prioridad será la reforma tributaria”

El 20 de julio tomará posesión el Congreso de la República, que fue elegido el pasado 13 de marzo por los colombianos, y por eso la nueva bancada de gobierno está definiendo el orden en que se radicarán las distintas reformas que buscarán implementar las promesas de campaña de Gustavo Petro.

Roy Barreras, próximo presidente del Congreso, aseguró que aunque hay muchas iniciativas que se radicarán, hay una que tendrá toda la atención, por ser la más urgente en su trámite legislativo.

“Primera y absoluta prioridad será la reforma tributaria, agradezco a los partidos que se han declarado de Gobierno porque podremos hacer lo que los colombianos quieren”, dijo Barreras en Medellín.

Roy Barreras carga entre pecho y espalda un pasado político camaleónico que lo llevó a nadar en las aguas del uribismo, posteriormente abrazó al santismo y ahora llegó al petrismo. - Foto: Marco Diaz

Aunque no está definido el texto que se radicará en la Cámara de Representantes, lo que se ha especulado es que la iniciativa buscará recaudar 50 billones de pesos y la duda es sobre las nuevas fuentes de financiación para buscar esos recursos.

Seguramente por eso será que la reforma tributaria tendrá una prioridad, ya que el debate no será nada fácil y para el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, podría ser la hoja de ruta para implementar varias propuestas que se lanzaron en la campaña.

En este encuentro, que se adelanta en Medellín, también se conocerá el contenido de otras reformas que se están trabajando y que llegarán más adelante al Legislativo. “En este encuentro sabremos de la reforma rural integral, reforma política, la creación del Ministerio de la Igualdad, la dignificación de la Policía, una reforma a la educación y reforma a la salud”.