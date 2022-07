Revisar la Ley de Garantías y más requisitos para las revocatorias: los proyectos que Asocapitales encomendó al Pacto Histórico

SEMANA: ¿Cómo fue la reunión con Roy Barreras, quien liderará la bancada de gobierno en el Senado?

Luz María Zapata (L. Z.): Tenemos una muy buena amistad con el futuro presidente del Congreso, con Roy Barreras. Nosotros estamos en el plan de socializar un documento, que se trabajó el año pasado y que se les entregó a los candidatos a la Presidencia en su momento, que se llama La clave está en los territorios. Eso lo vamos a hacer con todas las bancadas. El lunes, seguramente, vamos a estar en Medellín. Se va a reunir la bancada del Pacto Histórico en la ciudad y el senador Barreras nos va a abrir un espacio para hacer la presentación y llevar el libro. Lo que hoy estábamos haciendo con él es contándole en qué estamos, cuáles son los proyectos de ley que esperábamos impulsar. Es muy normal dentro del trabajo que hacemos. Reunirnos con los congresistas y contarles cuáles proyectos son de interés para nosotros.

SEMANA: ¿Cuáles son los proyectos de ley?

L. Z.: Tenemos de cárceles y de rellenos sanitarios. También de Ley de Garantías, creo que merece la pena revisar la conveniencia o no. Somos el único país en el planeta que tiene unas restricciones tan grandes en época de elecciones que limitan las actividades económicas y planes de desarrollo que tenemos que implementar en las regiones porque paraliza la contratación. También queremos mirar el tema de las revocatorias de mandato, eso ha sido un fracaso. En su momento, tuvimos 13 alcaldes de ciudades capitales, más de la tercera parte, con revocatorias de mandato, y eso no es normal. No obedece a un tema de incumplimiento de las promesas o planes de desarrollo, más bien acude a temas políticos en las regiones. Mire lo que pasó en Cúcuta, solo 11 mil de 618 mil personas habilitadas para votar salieron. Costó 4 mil millones ese montaje, más lo que Fenalco dice que dejaron de recibir por ser Día del Padre, que fue una suma de 10 mil millones de pesos.

Queremos tratar el tema de mirar si el año fiscal lo podemos llevar de marzo a marzo, porque el año fiscal del primero de enero al 31 de diciembre nos está generando muchos problemas con contratación. Por ejemplo, para contratar el PAE hemos tenido retrasos por los años fiscales que debemos cumplir. Eso es, a grandes rasgos, lo que nosotros queremos impulsar dentro de la agenda legislativa. También vamos a ser muy activos dentro del presupuesto y planes de desarrollo del presidente Petro. Ahí queremos que atienda muchas de las necesidades que tenemos y que considere a las regiones.

SEMANA: ¿Con qué otras bancadas han socializado estos temas?

L. Z.: Es un ejercicio que hacemos con todas las bancadas, no solo el Pacto Histórico. Estuvimos reunidos con Mira y estamos sacando la agenda con la bancada del Partido Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical y el Centro Democrático, entre otros. Es un ejercicio que hacemos constantemente con el Congreso, la asociación es muy activa con los temas de Congreso. Como ahora entran nuevos congresistas, trabajamos para que conozcan la asociación, el trabajo que estamos haciendo y para que conozcan los proyectos de ley sobre los que tenemos intereses. La gran mayoría de los congresistas de Cámara son nuevos y tenemos que generar esta relación de confianza con ellos, como la teníamos con los salientes.

SEMANA: Sobre las cárceles, ¿cómo piensan que se debe combatir el hacinamiento en las capitales?

L. Z.: La propuesta nuestra va enfocada a hacer unas cárceles con ciertos tipos de responsabilidades. En las ciudades capitales proponemos hacer cárceles, que además nuestros alcaldes están muy comprometidos con generar esa infraestructura. Además, es también una de las obligaciones que quedaron con la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que se aprobó en diciembre. Nosotros decimos que los delitos hasta 8 años correspondan a las ciudades capitales, los de 18 a 15 a los departamentos en coordinación con los municipios, y esos delitos de más de 15 años, terrorismo o violaciones, requieren cárceles de mayor seguridad y que esos queden en cabeza del gobierno nacional. Esa es nuestra propuesta, puede haber visiones distintas. Lo que queremos es solucionar el tema de hacinamiento, le estamos poniendo la cara al tema.

SEMANA: ¿Ha podido hablar con el presidente electo sobre la integración de Asocapitales dentro del acuerdo nacional que propone para las regiones?

L. Z.: Así es. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Gustavo Petro cuando era candidato y de presentarle todas las inquietudes. De hecho, él conoce muy bien la asociación porque él fue fundador como alcalde de Bogotá, así que le tiene gran cariño al gremio. Por supuesto, estamos a la espera de que regrese para hacer una reunión con todos los alcaldes de ciudades capitales con el presidente electo. Paralelamente, hemos ido haciendo reuniones con los grupos de empalme. El martes, por ejemplo, vamos a tener reunión con Vivienda. Muy posiblemente, entre mañana y el viernes, vamos a estar socializando con el equipo de Justicia el proyecto de ley de cárceles, que desde Asocapitales hemos venido trabajando desde hace dos años para solucionar el tema de hacinamiento en las entidades territoriales.