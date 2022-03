“Si van a querer esos $50 mil, cójanlos y compren mercado, pero voten por Petro”

Gustavo Petro, puntero de las encuestas a la Presidencia, se encuentra recorriendo el país. El candidato convoca manifestaciones masivas y llena plazas en todos los municipios que visita. Desde hace varios meses, también acostumbra acompañar sus apariciones con extensos discursos en los que hace referencia directa a las problemáticas del territorio.

El domingo pasado estuvo en la plaza Alfonso López de Manizales, capital del departamento de Caldas, y habló ante miles de personas por un poco más de una hora. En su discurso tocó temas como la agricultura, el empleo, la economía, los derechos humanos y la corrupción. Sin embargo, llegando al final de su aparición, tocó un tema polémico en la actual contienda: la compra de votos.

“Ese dinero que compra la conciencia popular es el producto de la corrupción. Se elige a través de la compra del voto el ladrón, el asesino, y se le entrega el poder. El necesitado y la necesitada creen que hacen gran negocio, pero 50 mil pesos ya no alcanzan para la carne y para el aceite juntos”, aseveró.

Quien compra votos, al llegar al poder, según Petro, llega a robar. Para expresar esto, lanzó la polémica palabra que usa el apellido de Karen Abudinen, exministra de las TIC.

“Se robe la comida del colegio, se abudinee el internet de los jóvenes. Se robe el dinero de la sede universitaria, el de los derechos y el país”, aseveró.

“Yo invito a todos a ir por los barrios de Manizales, los más pobres, los más ricos, y decirle a la gente que no elijan al asesino de sus hijos, no elijan al ladrón que se lleva la comida de los hijos, la comida de la gente, no elijan más al régimen de corrupción”, continuó.

Fue ahí donde hizo una invitación particular a los asistentes del evento. “No vendan el voto. Si van a querer esos 50 mil pesos, cójanlos. Compren carne, compren huevos, si se puede. Compren el mercado del otro día, si alcanza. Pero voten por Petro y derrocaremos el régimen de la corrupción en Colombia”, señaló.

Ahí, les recordó a sus seguidores que se debe pedir el tarjetón del Pacto Histórico en la votación de las consultas interpartidistas para el 13 de marzo. “Allí ven mi cara y le pongo una equis. Digan que a este tipo le tengo algo de desconfianza, pero le marco la cara”, dijo, entre risas.

“Si millones y millones marcan la cara de Petro, tengan ustedes la seguridad de que ganaremos la Presidencia de Colombia en la primera vuelta”, agregó, continuando con la pedagogía electoral para sus candidatos al Congreso del Pacto Histórico.

Petro se pronunció sobre el escándalo de Aida Merlano

Gustavo Petro, puntero de las encuestas, pide que se haga a un lado la conversación sobre el romance de ambos políticos barranquilleros. En un discurso en su visita al municipio de El Banco, Magdalena, el líder del Pacto Histórico mencionó el escándalo de corrupción electoral.

“Qué decir de las grabaciones, que salieron ayer, entre la señora Aida Merlano, del Partido Conservador, y amante del militante de Cambio Radical, Alejandro Char. O del militante del Partido Conservador, Julio Gerlein. Compartían a la señora”, aseveró.

Ahí habló de la llamada hecha pública por la defensa de Merlano. “Eso nos muestra, no el deterioro sexual, porque al final cada ser humano debe ser libre de amar a quien quiera. Sino el deterioro moral que significa entregarle a esa señora 18 mil millones de pesos para que saliera por estos pueblos a comprar al mototaxista para que votara por ella. Se hizo senadora e hizo leyes”, aseveró.

Sin embargo, sacó el amorío de la conversación. “No es un asunto de amor. Es un asunto de corrupción criminal. Ponían a la senadora a que, a través de Duque, se consiguieran los contratos suficientes para el señor Gerlein y para los señores Char. De tal manera que no solo obtuvieran utilidades, sino que se recuperara el regalo de los 18 mil millones. Además, que se duplicara o triplicara el regalo y se lo echaran al bolsillo. Solo que ese es el dinero del pueblo”, concluyó.