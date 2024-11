Ultimátum a MinInterior por abandonar a indígenas en una casa del centro de Bogotá

La Fundación Predicadores de la Misericordia creyó en la promesa de algunos funcionarios del Ministerio del Interior, tras rescatar a 170 mujeres y niños que estaban bajo amenaza de una violación masiva a manos de otra comunidad indígena en el centro La Rioja. El Ministerio prometió ayudas y reubicación, pero no cumplió.

“Dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta sentencia, adelanten las actuaciones de rigor con el propósito de brindar atención integral a la referida población en sus componentes de atención humanitaria (alimentación y alojamiento), etnoeducación, retorno y reubicación”, explicó el Tribunal.

El representante legal de la fundación, el padre Michael, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que entienda la urgencia que tienen los indígenas y cómo la fundación no puede continuar asumiendo una responsabilidad que es enteramente del Estado y de él, como jefe de Estado.

“Desde mi labor como sacerdote, desde mi labor como evangelizador, hoy me siento abandonado y ciertamente casi en la calle, porque no hemos podido garantizar todo lo que merecen los indígenas, porque no hemos tenido ningún apoyo de ninguna institución”, dijo el padre Michael Daniel Cuevas, cabeza de la fundación, mientras hace plegarias por la ayuda que requieren los indígenas.