Un 80 por ciento de niños nacidos en Colombia son criados solo por sus madres: preocupante radiografía de la paternidad en el país

Presa de la angustia, se estrellaba siempre con la misma respuesta. No le daban citas, no atendían su caso. Esta realidad la impulsó a crear la Fundación Madres Solteras Colombia, la única de su tipo en el país, que agrupa a unas 2.200 mujeres, una legión que se levanta cada día para hacer de mamá y papá en sus casas.

“En mi caso, me la pasaba de juzgado en juzgado. Me tocó asumir sola la responsabilidad, y mi mamá, madre soltera también, era quien me ayudaba. Los ginecobstetras me decían que mejor abortara, pero por mis principios cristianos eso nunca fue opción. Entonces, le pedí a Dios un milagro: que mi hija naciera perfecta. Si eso pasaba, me dedicaría a trabajar por las mujeres en la misma situación para que no se sintieran tan solas y desprotegidas como lo estuve yo”, relata Carolina.