Un crucero ‘luxury’ por el río Magdalena: el gobernador Yamil Arana destapa plan para potenciar el turismo en Bolívar

Este es un peaje sin criterio social y muy mal ubicado porque divide al municipio en dos y las personas tienen que pagarlo para visitar a los familiares que viven en el mismo municipio. Además, no hay una manera diferente de llegar a Cartagena si no es pasando por el peaje. La población de Turbaco, en gran porcentaje, trabaja en Cartagena.

SEMANA : En conclusión, esa promesa de Petro no se pudo hacer realidad...

Ahora, el Gobierno está proponiendo unas tarifas diferenciales, le está diciendo a la gente que se paguen $ 1.500 para vehículos particulares y $ 2.000 para los de transporte público, eso no es mucho, pero ya hoy lo del peaje de Turbaco se convirtió en una bandera social de la comunidad.

Y. A.: Y una bandera contra la injusticia, porque el año en el que se prorroga el peaje con la creación de la nueva concesión se hizo de espaldas a la ciudadanía. Nunca se hizo una mesa de trabajo para ponerse de acuerdo. Quizás, si en ese entonces se hubiera convocado a la gente, ellos mismos habrían propuesto una tarifa diferencial, pero como se hizo de espalda a la gente, hoy la gente dice que no quiere ninguna solución diferente a la reubicación del peaje.

Como yo soy un gobernante que escucha a la gente y está con la gente, no puedo pensar algo diferente.

SEMANA : ¿Cómo ha sido su diálogo con el Gobierno Petro? Muchos gobernadores se han quejado de que, como no son del Pacto Histórico, no tienen cabida en la Casa de Nariño. Han estado buscando cómo financiar los proyectos y han tenido que acudir, incluso, a banca internacional para financiar el Plan de Desarrollo. ¿Usted se siente bien tratado por Petro?

Y. A.: He tenido una relación muy cordial con el Gobierno. Tengo contactos con algunos funcionarios que tratan de resolvernos los problemas. Tuvimos una reunión con todos los gobernadores del país y ahí quedó trazada la ruta de comunicación y creo que esto empezará a fluir un poco más. Yo no he sido gobernador antes, pero fui congresista y había otros gobiernos que de pronto eran más cercanos.