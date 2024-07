“Un sueño llamado muerte, la medicina y sus egos asesinos”: la cruda realidad de los residentes, interpretada por el doctor Rawdy

“Catica no merecía morir así”: la dolorosa historia de la joven médica de la Javeriana que decidió quitarse la vida y desató fuerte debate

“ Mira, te advierto, acabas de llegar al servicio de cirugía más prestigioso de todo el país y aquí puedes a comenzar a vivir tu peor pesadilla, tu propio infierno. Si no te adaptas a lo que queremos, podemos hacer que cabes tu propia tumba”, es uno de los diálogos del que sería el médico a cargo.

Otro momento cuestionable, es el “modo esclavo” que viven los residentes. “¿Por qué no llevaste los papales? (...) ni para eso te da la cabeza. No me interesa lo que tenías que hacer, tenías que llevar los papeles”.