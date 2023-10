Una colombiana tiene a sus dos hijos enlistados en el Ejército de Israel. Así ha encontrado la luz en los momentos de mayor oscuridad

SEMANA: ¿Cómo abordar algo tan dramático desde la luz, como lo hace en sus videos en Instagram?

Jéssica Lederman: Primero, me gustaría contarles quién soy. Soy Jéssica y estoy casada, tengo cuatro hijos espectaculares y toda la vida he estado conectada al mundo espiritual. Hace poco terminé de escribir mi curso Descubriendo a los Ángeles. Venía a dictarlo, después de las fiestas judías, y ahí comenzó toda esta tragedia. Este es el contexto de los videos que estoy publicando.

SEMANA: ¿Dónde estaba ese sábado?

J.L.: Llegué el sábado de Grecia, donde estaba de vacaciones con dos de mis hijos, a Israel. En el aeropuerto escuchamos que había misiles. Nos montan al avión y el piloto sale personalmente y dice: “Quiero explicarles que no volaría este vuelo si no fuese porque estoy 110 por ciento seguro de que si Israel me está permitiendo volar, lo puedo hacer”. Llegamos. No pude ver a mi hijo porque mientras yo volaba, el Ejército lo llamó, tenía que volver a la base. Ya para entonces sabían que no eran solo los misiles, sino que el grupo terrorista Hamás se había metido en Israel y ya había comenzado a masacrar . Cuando aterrizamos, a mi otro hijo, que ya terminó el Ejército, también lo llamaron de reserva. Entonces llegamos, alistamos todo y él también se fue.

El ejército israelí se defiende del ataque de Hamás. | Foto: Reuters / Violeta Santos Moura

SEMANA: En Israel hay un gran orgullo por pertenecer al Ejército...

J.L.: Aquí el Ejército es parte de la vida. Los hijos de todo el mundo están allí. Es otra etapa después del colegio. Es un ejército con todos los valores, todos los derechos, es un ejército hermoso, el ejército de todo un pueblo.

SEMANA: Usted ha dicho que quiere buscar la luz en esta oscuridad. ¿Cómo lo ha logrado?

J.L.: En un cuarto oscuro, todo el mundo siempre está tratando de buscar la luz. En mi caso, se van mis hijos al Ejército y yo me quedo en casa. Se suponía que esta semana sacaba mi curso. Pero me pregunté ¿para qué puede servir esta espiritualidad en medio de una realidad tan cruda y horrible? Yo soy una mujer muy fuerte, pero lo que ha pasado es horrible. Hamás secuestró a jovencitas. Entonces, como mujer, no puedo aceptar esto. Todos sabemos lo que les están haciendo. ¿Y los bebés? ¿Desde cuándo se ha visto que los pongan en jaulas para tomarles fotos y los decapiten? Esto es satanás. Si yo enseño espiritualidad, Hamás es un Satán. Y esto es inaceptable. Son una escoria, lo peor que hay.

Un convoy de vehículos militares israelíes viaja por una carretera cerca de la frontera de Israel con el Líbano en el norte de Israel, 8 de octubre de 2023. REUTERS/Gil Eliyahu | Foto: REUTERS/Gil Eliyahu

SEMANA: ¿Cómo pasó a ver la luz?

J.L.: Me encerré en mi cuarto y me puse a llorar. Viendo esos videos llegué al punto más bajo de mi alma. Me pregunté ¿qué voy a hacer? Siento que mi misión de vida es despertar la espiritualidad de la gente y ayudarlos a crecer. Hice el primer video sin pensar. Creo que logré demostrar que hasta en los momentos más oscuros de nuestra vida tenemos la obligación y la capacidad de encontrar la luz.

SEMANA: ¿Cómo se vive en Israel hoy?

J.L.: Hemos tenido varias veces que meternos al cuarto seguro. Pero en medio de este ambiente hostil, también hay un ambiente de hermandad. Todos hemos sido afectados. En el jardín, mi esposo escuchó gritos desgarradores de algún vecino que se habrá enterado de la muerte de alguien. Sin embargo, esa misma familia ha salido a ayudar a la gente del sur. Hemos llevado cosas para los que están en refugios en los hoteles.

SEMANA: ¿Cómo podría explicar esa generosidad que hay en el judaísmo?

J.L.: Está impregnada en nuestra cultura, es parte de nuestro ADN, creemos en amar al prójimo como a ti mismo.

Israel respondió bombardeando desde el sábado el empobrecido y superpoblado enclave palestino, movilizó a 300.000 reservistas y desplegó a decenas de miles de soldados alrededor de Gaza y en la frontera norte con Líbano. | Foto: AFP

SEMANA: ¿Puede hablar con sus hijos regularmente?