Universidad del Rosario: el claustro podría tener, por primera vez, una mujer rectora en 370 años de historia

En un comunicado, el Colegio Elector citó por primera vez a la comunidad a asistir a la votación de la elección. Eso no había sucedido jamás en la historia del particular sistema de elección que tiene el claustro. El proceso es confidencial y en este solo participan los cinco consiliarios, una especie de junta directiva de la institución y 15 colegiales, que representan a sus mejores estudiantes.

La lista dejó satisfechos a los miles de rosaristas que habían vivido con angustia, dolor y expectativa la crisis que ha atravesado la universidad en los últimos meses. Pero también puso sobre la mesa el debate de si es hora de que una mujer llegue a ese cargo, algo que no ha sucedido desde que Fray Cristóbal de Torres fundó el Colegio Mayor en 1.653. Si una de ellas tres es elegida en la tarde de este miércoles, 9 de octubre, el claustro viviría, tras meses de tensión, una noticia de gran impacto.

La universidad fue fundada en una época en que las mujeres no tenían derecho a acceder a la educación superior y no hay rosarista que no tenga presente la placa empotrada en una de las paredes de la entrada, que hace homenaje a monseñor José Vicente Castro Silva, como “devoto guardián del pensamiento del fundador y sucesor ilustre de los esclarecidos varones que rigieron el claustro”.