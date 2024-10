Vicky Dávila enciende las alarmas frente al país: “La fiscal Luz Adriana Camargo quiere saber cuáles son mis fuentes para contarle a Petro, pareciera estar recibiendo órdenes de él”

La directora de SEMANA, Vicky Dávila, advirtió este martes que la Fiscalía de Luz Adriana Camargo busca perseguirla con el fin de establecer quiénes son sus fuentes y qué temas está investigando con el fin de reportarle al presidente Gustavo Petro.

“El país tiene que estar alerta: hoy la Fiscalía de Luz Adriana Camargo tiene facultades para interceptarme, para seguirme y saber quiénes son mis fuentes. ¿Para qué quiere saber quiénes son mis fuentes y qué estamos investigando? Para contarle a Petro. Ella, pareciera, estar recibiendo órdenes de Petro. Acuérdense que Petro, en la anterior Fiscalía, dijo que él era el jefe del fiscal”, advirtió Dávila, en entrevista con el programa periodístico 6 AM, de Caracol Radio, dirigido por Gustavo Gómez.

Tras la "noticia criminal" que determinó la Fiscalía para investigar a Vicky Dávila (@VickyDavilaH), la periodista aseguró en #6AM que ella no es una delincuente, y que pareciera que la fiscal Luz Adriana Camargo estuviera recibiendo órdenes directas de Gustavo Petro. pic.twitter.com/ZrURmOGWyh — Caracol Radio (@CaracolRadio) October 29, 2024

“Él (Petro) se siente jefe de la fiscal Luz Adriana Camargo, y si la ternó, muchísimo más. Ella tiene la obligación moral y profesional de demostrar que es independiente y que no le hace caso a Gustavo Petro. Lo que está haciendo conmigo es una infamia”, señaló la directora de SEMANA.

“La verdad vive sola, mi temor es que este es un gobierno que ha demostrado que no tiene límites, están pasando cosas que son muy extrañas en una democracia. Tenemos a un presidente que ha dado señales de que se quiere quedar, si puede o no, esa es otra discusión, pero le encantaría quedarse, es un presidente que llama ‘muñecas de la mafia’ a las periodistas de Colombia, ¿no les parece que eso es aterrador en una democracia? Eso no puede suceder, estigmatiza a todo aquel periodista que lo enfrenta o lo denuncia”, agregó.

La periodista se refirió a los graves escándalos de corrupción que ha revelado junto a su equipo en este medio. “Tenemos un equipo periodístico que ha hecho inmensas denuncias sobre la corrupción en el Gobierno Petro. Ese es el precedente de esto. El presidente se ha dedicado a hostigarme en público, me menciona en muchos lugares, diciendo ‘la señora de siempre’, ‘la revista de siempre’, en fin. Hasta ahí uno comprende. Hemos denunciado los ‘petrovideos’; lo que hizo Day Vásquez contra Nicolás Petro, quien hoy está en juicio, la confesión de Nicolás; lo de Armando Benedetti; lo de Laura Sarabia y Marelbys Meza, muchas cosas importantes que no se sabrían si SEMANA no hubiera denunciado”.

Sobre quién es el denunciante, Dávila afirmó: “Me toma por sorpresa una denuncia de tipo penal por unos delitos gravísimos, de un señor que es petrista, que en su perfil aparece abrazado con Petro; trabajó con Piedad Córdoba, dice ser hijo de ella, se llama Orlando José Serpa Teherán. Me acusa de unos delitos gravísimos como interceptaciones ilegales, concierto para delinquir, traición a la patria, espionaje. Cuando hay una denuncia de ese calibre, uno imagina que trae grabaciones, documentos, y no, no trae nada de eso, lo que dice es que el sustento de su denuncia es la primera alocución de Petro sobre Pegasus y que si quieren pruebas que le pregunten al presidente. Eso es todo”.

Asimismo, Dávila habló de coincidencias entre la denuncia y las investigaciones de SEMANA. “Hace ocho días hicimos una portada titulada: ‘Nos jodimos’, con pruebas inéditas con respecto a Nicolás Petro, donde aparecían fajos de billetes en su mesa de noche y todo estaba consignado en el teléfono de su actual pareja, Laura Ojeda. Qué curiosidad. Fíjese usted que le asignan fiscal (a esa denuncia) cuatro días después (de la publicación), el 24 de octubre”.

“A cualquiera no le abren una noticia criminal. Acá hay una cantidad de bandidos en el país que ni siquiera les abren noticia criminal y peor aún que están en preliminares en la Fiscalía, como el escándalo de la UNGRD, ¿por qué a los ministros y a los ex altos funcionarios del gobierno, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo no les ha abierto una investigación formal? Con todo lo que se ha dicho y con las pruebas que hay. Pero a mí sí, que soy una periodista, que jamás ha hecho nada ilícito, jamás; el país me conoce, son 33 años de carrera, soy una persona correcta, transparente, apegada a la ley”, señaló la directora de SEMANA.

La periodista dijo que no hay ninguna prueba en su contra. “Por eso me indigna tanto. Algunos dicen que estoy asustada. No, no tengo susto ni nada de eso. Lo que tengo es una indignación absoluta y voy a defender mi nombre y el de la redacción de SEMANA y el oficio hasta con mi vida misma, eso es lo que corresponde”.

“La relación que están haciendo entre Pegasus y SEMANA son los ‘petrovideos’. Y les digo, los ‘petrovideos’ son claros. Tenemos todos los datos de la fuente, lo dije en su momento, sencillamente es una persona de la Colombia Humana, con ética, es de izquierda, que se asqueó todo lo que estaban haciendo en la campaña de Gustavo Petro y consideró que eso lo tenía que conocer el país y nos buscó. Y qué querían: ¿que yo guardara los ‘petrovideos’ debajo de la mesa o se los llevara al entonces candidato Gustavo Petro para quedar bien con él porque iba a ser el presidente? No, yo me niego a hacer eso. Uno siempre tiene que hacer lo que le toca hacer, y no lo que le conviene hacer, hice lo que me tocaba hacer: publicar”, añadió Dávila.

“No voy a defender si existió o no Pegasus, esa no es mi labor, pero yo sí, con toda la serenidad y la determinacion y contundencia, digo que los ‘petrovideos’ no tienen nada que ver con Pegasus. El Zoom de la campaña de Petro los grababan, participaban muchas personas de diferentes lugares, incluso fuera del país. La fuente, asqueada, dijo ser testigo de todo lo que estaba pasando y decidió entregarle eso a SEMANA. Hablé ocho días por WhatsApp con esa persona. Esa persona no tiene por qué estar en pánico. Con mi propia vida, voy a reservar esa fuente”, dijo la periodista.

“Tengo la tranquilidad de que sé quién es, hoy está trabajando en el gobierno, y le digo a esa fuente que puede estar tranquila, que no se preocupe, que voy a cumplir con mi deber ético de periodista y su nombre siempre va a estar resguardado”, sostuvo.