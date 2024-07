Video | Hombre furioso ingresa con un bate a un almacén Éxito para reclamar una devolución: “Si no me responden, nos volvemos...”

“ Mañana vengo y si no me responden, nos volvemos mierda. Tienen huevo, malparidos dueños de esta mierda”, dijo el hombre a una persona que lo grabó.

Aunque se desconoce la fecha de lo ocurrido, el cliente alega haber comprado dos televisores, uno de 55 pulgadas y otro de 75 pulgadas, los cuales, al parecer, devolvió debido a una “mala atención”. Afirma que le prometieron el reembolso en 15 días hábiles, pero después de dos meses aún no ha recibido el dinero y continúa “pagando intereses” por la compra.

“Compré dos televisores, uno de 55 pulgadas y uno de 75 pulgadas acá en el Éxito, por mala atención, los devolví. Me dijeron en 15 días hábiles, le devolvemos la plata. Llevo dos meses pagando los intereses y no los han devuelto. Y me dicen, eso está en escalamiento. Y nadie le responde, por eso estoy aquí, tratando de recuperar esta vaina. Nadie le responde a uno”, asegura.