Video | Indignación en el sur de Bogotá por motociclista que atropelló a una niña e intentó huir

A través de las redes sociales ha circulado un video grabado por las cámaras de seguridad del barrio El Dorado, en el sur de la ciudad de Bogotá, en el que se pueden apreciar los momentos en que un motociclista impacta violentamente contra una menor de edad que atraviesa una calle del sector tras salir de su casa.

El video, que circula a través de redes sociales, evidencia cómo el motociclista atropelló a la niña, pero despierta indignación porque, tras caer al piso el conductor y la menor, el hombre se levanta apresuradamente y luego de recoger algunos elementos que se le cayeron, huyó del lugar.

Si bien el video permite determinar que debido a la forma en la que la menor cruza la calle y a la presencia de un vehículo parqueado, el motociclista no tenía forma de prever el accidente, pero muestra una serie de irregularidades: el hombre no porta casco de seguridad y, lo que resulta aún más indignante, no le presta atención a la menor que quedó tendida en el piso.

El video, que se convirtió en pieza fundamental para la identificación del hombre protagonista del accidente y responsable de abandonar a la niña en la vía, evidencia la forma en la que, debido a los sonidos propios del impacto, varios habitantes de residencias vecinas al lugar se percataron y acudieron a auxiliarla.

Según recogen medios locales en la capital del país, autoridades locales de la ciudad de Bogotá ya han logrado identificar al protagonista del accidente, quien en medio de pánico desatado tras atropellar a la niña, había escapado.

Según se ha podido determinar, además de no portar el casco al momento del accidente, tampoco cuenta con el debido permiso de conducción de motocicletas, lo que representa un serio agravante en el caso presentado.

Las autoridades aún no han confirmado si esta persona ya logró ser aprehendida o si continúa prófuga.

Así, el hombre estaría expuesto a que le fueren impuestos tres comparendos: por no poseer licencia de conducción, por infringir las normas de tránsito al no portar el casco de protección y por ocasionar el referido accidente.

No obstante, como lo evidencia el video, el accidente se originó por la imprudencia de la menor, por la dirección en que ‘corrió para pasar la calle’, y la existencia de otros limitantes de visibilidad, era imposible para el conductor evitar arrollarla.

Las limitantes se refieren a una pila de escombros y a una camioneta de color habano que estaba estacionada a un costado de la vía.

Por su parte, tras ser auxiliada por la comunidad, que notificó a los cuerpos de emergencia, también se ha conocido que la menor fue desplazada hasta un centro hospitalario en el sur de Bogotá, donde es atendida por especialistas que buscan determinar las afectaciones sufridas.

En declaraciones entregadas a medios locales, la madre de la menor, a quien se identificó como María Martínez, sentenció que era lamentable que la persona simplemente se hubiese restringido a ‘verificar las condiciones de la moto’ y no le hubiera “prestado los primeros auxilios a mi hija en ningún momento”.

Mientas que la menor continúa internada en el hospital, el hombre responsable del atropellamiento fue “vinculado a un proceso penal por el delito de lesiones personales en accidente de tránsito”, como detallan las autoridades de Tránsito y Transporte de Bogotá.

De acuerdo con el video difundido a través de las redes sociales, el hecho tuvo lugar el pasado Viernes Santo, 7 de abril de 2023, a las 2:00 p. m.