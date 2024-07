Video: militares tratan de derribar un dron cargado con explosivos de las disidencias de Mordisco en Nariño

La situación dejó en evidencia además que la fuerza pública colombiana no está preparada para frenar estas acciones criminales de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, a quien el gobierno lo incluyó en el proceso de paz, le concedió ventaja militar al frenar las operaciones ofensivas en su contra con un cese al fuego y por el contrario Mordisco optó por fortalecerse como lo reconoció el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Sobre dicha situación dijo el alto mando militar que: “hemos hecho pruebas en Bogotá, en la sabana, hemos hecho pruebas en Tolemaida y desafortunadamente las pruebas que funcionan en este en estos temas donde no hay montañas es diferente a donde hay montaña. Nos han funcionado acá y los llevamos al Cauca y no funcionan en el Cauca. Entonces ninguna tecnología la vamos a adquirir hasta que no sea aprobada en el terreno y en eso estamos (...) Esa es la actividad que en este momento estamos realizando y, lógicamente, pues estamos trabajando con países que ya nos llevan muchos años de experiencia que son aliados nuestros y que nos están asesorando en el tema”.