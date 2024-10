Video: Una excomisaria de familia investigada por millonarias estafas agarró a patadas a las víctimas

En video quedó la agresión que lanzó una excomisaria de familia, investigada por millonarias estafas en Norte de Santander. El ataque fue contra un abogado que adelantaba un proceso de embargo de un vehículo incluido en los procesos ejecutivos contra la exfuncionaria. La mujer, al parecer, no toleró el procedimiento y quiso evitarlo a las patadas.

El video con el ataque a patadas se sumó a la lista de pruebas que entregaron las víctimas a la Fiscalía para exigir resultados en las investigaciones contra la excomisaria que —según ellos— se quedaron a mitad de camino, y en manos de una fiscal que decidió mantener el proceso en reuniones y comités que no llevan a decisiones.

“Desafortunadamente, María Teresa Brujes, en este video está agrediendo físicamente a una de las víctimas que judicialmente logró perseguirle uno de sus bienes, pero la respuesta de ella es agredirlos amenazarlos y esto es absolutamente inconcebible, porque no ha habido una respuesta pronta y efectiva de la justicia. Hemos pasado requerimientos a la Fiscalía General de la Nación y no ha hecho nada. A la fecha nos han contestado que están haciendo estudios del caso y comités”, dijo el abogado Alberto Elías González.

“El caso es que se van a hacer comités por parte de la dirección seccional de fiscalías de norte de Santander, pero realmente no ha evolucionado el caso, no ha pasado nada. Las víctimas están indignadas por esta lentitud de la Fiscalía para operar, necesitamos que ellos actúen porque el caso aún permanece en Pamplona y las víctimas no han tenido un derecho eficiente de parte del Estado”, dijo el abogado González.