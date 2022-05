“Yo decido quién gana”: Rodolfo Hernández si no pasa a segunda vuelta

El candidato a la Presidencia de Colombia Rodolfo Hernández ha tomado fuerza en las encuestas en los últimos días, y amenaza con poder llegar a un segunda vuelta.

Hernández ha tenido enfrentamientos con sus contrincantes. Por ejemplo, este lunes tuvo uno con Gustavo Petro, quien lidera las encuestas. El candidato del Pacto Histórico cerró su campaña en la Plaza de Bolívar este domingo, en Bogotá, y se refirió al exalcalde de Bucaramanga como “millonario, corrupto y uribista”, una afirmación que nunca había pronunciado durante la campaña.

Hernández no tardó en responder a esta andanada en su contra y dijo: “Después de buscarme para una alianza, Gustavo Petro empieza a atacarme cuando las encuestas muestran que soy el único que le puede ganar en segunda vuelta. Miren por dónde pela el cobre. ¿Ya no le sirvo, doctor Petro?”.

Rodolfo Hernández dialogó con El Nuevo Día de Ibagué en el que habló sobre la campaña presidencial a pocos días de la primera vuelta.

“Es que curiosamente me quedó una moneda con la que gano por ambas caras. En una, que es la que creo que se va a dar, gano en primera vuelta, porque hay votos vergonzantes, ocultos y útiles que solamente aparecen cuando la gente va a votar, faltando un minuto. Esos no están en las encuestas. Van a tener una sorpresa. Y en la otra cara, supongamos en un caso remoto que no paso a la segunda vuelta, yo decido quién gana”, afirmó al santandereano en su entrevista con el citado medio de comunicación.

El candidato viene con un impulso de cara a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo y, además, ha recibido el apoyo de diferentes sectores.

Este lunes 23 de mayo, en Tunja, tres políticos con caudal en Boyacá anunciaron su respaldo a Rodolfo Hernández.

El hecho llama la atención porque se trata de apoyos que estuvieron con Carlos Amaya para la consulta interpartidista en la que ganó Sergio Fajardo.

El mismo exgobernador de Boyacá reconoció el hecho. Manifestó que sigue firme con el candidato Sergio Fajardo, pero comentó que no puede obligar a sus seguidores a tomar sus mismas decisiones, por lo que algunas de sus bases ya están mayoritariamente con Rodolfo Hernández.

“Nunca he pretendido ejercer una jefatura política, sino un liderazgo que inspire, que convoque, y eso me lleva a creer en la libertad”, reconoció Carlos Amaya.

El apoyo para Hernández llega de la senadora electa Carolina Espitia, el representante electo Wílmer Castellanos y la actual representante por Boyacá, Neyla Ruiz, quienes realizaron el anuncio oficial. Pero, además, según algunas fuentes del partido, podrían ser más los congresistas que se sumen a respaldar la candidatura del ingeniero Hernández.

“Hay una realidad política que nos sobrepasa. Muchos compañeros de lucha, congresistas, líderes de varias regiones del país y amigos como el gran Nairo Quintana, ya tomaron una decisión y es acompañar al ingeniero Rodolfo Hernández, un candidato que ha sido vehemente en su lucha contra la corrupción”, reconoció Amaya.

Además del apoyo de los políticos, el respaldo de uno de los ciclistas más laureados del país como es Nairo Quintana, también representa un papel importante para el ingeniero Rodolfo Hernández.

Como recalca Amaya, el apoyo del reconocido ciclista colombiano evidencia lo que pensarían muchos de los apoyos que tuvo en su momento el exgobernador de Boyacá, quien sorprendió en la consulta interpartidista por lograr 451.122 votos y posicionarse en el tercer lugar.

“Muy estimado Nairo, su voto le da alegría a mi corazón y suma esperanza a nuestro país”, le respondió Hernández al campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España.