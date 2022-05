“No creo que Rodolfo Hernández vote en una eventual segunda vuelta por Petro”: Ingrid Betancourt

SEMANA: ya, con más tranquilidad, ¿por qué decidió dejar su campaña e irse a la de Rodolfo Hernández?

INGRID BETANCOURT (I. B.): desde que empecé esta campaña he venido diciendo que tenemos que liberar a los colombianos del secuestro de la corrupción y para que esa misión se logre tenemos que unir al centro. En este momento el único candidato que tiene chance de pasar a segunda vuelta es Rodolfo Hernández y el único que tiene la posibilidad de ganarle a Petro es Rodolfo Hernández. Es una decisión responsable.

SEMANA: ¿ya le definieron su papel en la campaña?

I. B.: yo voy a ayudar en la segunda vuelta a fusionar los equipos programáticos. El programa nuestro lo trabajamos durante mucho tiempo con los mejores especialistas de cada sector, tenemos propuestas muy concretas y queremos fusionarlas con las de Rodolfo. Él, en particular, tiene los decretos del primer día que son importantes. Todo esto lo queremos hacer. Esto es un gran reto, por lo tanto, un apoyo programático muy fuerte. También acompañarlo en sus giras de segunda vuelta por todo el país. Y además, preparar el empalme y la programación con el próximo gobierno.

SEMANA: ¿qué pasará con su exvicepresidente, el coronel (r) José Luis Esparza?

I. B.: él fue uno de los más entusiastas en que hiciéramos esta unión con Rodolfo Hernández, ustedes saben que él es de Bucaramanga, él ya se había reunido con el candidato presidencial previamente. Muy entusiasmado nos apoyará en esta campaña como todos los miembros de Verde Oxígeno.

SEMANA: usted invitó por todos los medios a Sergio Fajardo para que se uniera a Rodolfo Hernández, pero se quedó del bus. Ya pasó el plazo para las alianzas. ¿Qué opinión le merece?

I. B.: sí, pero no me canso de volverle a decir. Yo pienso que en los últimos días él puede tomar esa decisión. Me afana que pierda esta oportunidad de jugar un gran rol en esta campaña, pero igual siempre lo vamos a estar esperando. Si no es ahora, es en segunda vuelta. La presencia de Sergio, independientemente de los resultados electorales que se manifiesten, siempre será importante para esta campaña.

SEMANA: ¿es cierto que Carlos Amaya está a punto de llegar a la campaña de Rodolfo Hernández?

I. B.: es bienvenido, cualquiera que sea la decisión de Carlos Amaya. Me parece relevante que todas las voces del centro apoyen a Rodolfo Hernández. Es lo que tenemos que hacer, es lo que hemos hablado, lo que hemos propuesto. Yo estoy segura de que Carlos Amaya, si no es ahora, estará con nosotros en segunda vuelta.

SEMANA: ¿por qué Gustavo Petro empezó a atacar a Rodolfo Hernández? Eran cercanos, o al menos, eso se veía.

I. B.: porque Gustavo Petro está muy asustado, está en pánico; los cálculos que tiene son iguales a los de nosotros: él sabe que si Rodolfo Hernández pasa a segunda vuelta, él pierde las elecciones. Es la realidad. El discurso de Petro está desgastado, sus alianzas son un gran lastre, ya no puede decir que es un cambio. Ya, ese espejismo de un cambio se desbarató. Además, a nivel estratégico ha tenido muy malas salidas: cuando habló de un perdón social en Colombia, cuando el país lo que quiere es salir de la corrupción. Ese es un grave error que, creo, podría costarle la presidencia. Los ataques a Rodolfo Hernández son casi chistosos.

SEMANA: ¿por qué le parecen chistosos?

I.B.: Porque Petro lo ataca, le dice que es un millonario. ¿Millonario quién? Rodolfo Hernández no anda en avión privado, él sí se moviliza en avión de él. ¿Corrupto quién? Petro está con todos los corruptos del país. Y, ¿uribista quién? Petro está con Luis Pérez y toda la gente del paramilitarismo que lo está apoyando de frente. A mí me da risa pensar que Petro ataca a Rodolfo Hernández cuando le suplicó que fuera su vicepresidente y que lo apoyara en el Pacto Histórico. Estuvo coqueteando durante meses. Esto es pánico. Hay pánico colectivo.

SEMANA: ¿cómo fue el ofrecimiento de Petro a Rodolfo Hernández?

I. B.: pregúnteles a ellos, yo he sabido que le ofrecieron a Rodolfo Hernández irse para la campaña, que fuera su vice y que estuviera en lo que quisiera y él no quiso. Ahora lo ataca de una manera muy fea. La gente sabe que yo opino que el Pacto Histórico es un pacto con el diablo y están en una situación desesperada. Es el coletazo del dragón.

Ingrid Betancourt y Rodolfo Hernández - Foto: Autor Anónimo

SEMANA: Petro llama corrupto a Hernández por la investigación sobre Vitalogic, no se puede esconder el tema. ¿Qué opina de eso?

I. B.: es un tema que está ahí. Yo soy muy franca y que la justicia diga lo que hay, y si eso es así, nuestra posición es muy radical: no vamos con corrupción de ninguna especie, pero yo creo que ahí hay unos hechos que hay que analizar. Ese contrato de Vitalogic nunca se dio. Yo pienso que él, como alcalde, hubiera podido presionar si eso era lo que quería. Él no lo hizo, a mí me parece que eso también es una garantía.

SEMANA: y frente a lo de millonario, el propio Rodolfo Hernández lo ha reconocido…

I. B.: pero a Dios gracias es un dinero bien habido, es fruto de un trabajo de muchos años; es que los que están con Petro son millonarios, pero con dinero mal habido. Pregúntele a Piedad Córdoba dónde tiene la plata. Pregunten quién está financiando el avión privado de Petro, de dónde sacan ese dinero, van a ver que ahí hay, en algunos casos, nexos con el narcotráfico que son muy cuestionables.

SEMANA: no puedo despedirla sin preguntarle: ¿es cierto que el pacto con Rodolfo Hernández es solo en primera vuelta, y por qué?

I. B.: sí, porque yo no voy a votar por Petro y quiero tener la libertad de decir que no voy a votar por él. Yo no sé qué hará Rodolfo, en caso tal, no creo que vote por Petro, y más después de estos ataques tan groseros que le está haciendo.

SEMANA: ¿es decir, si pasa Fico y Petro usted apoyaría al primero?

I. B.: en segunda tampoco apoyaría a Fico.

SEMANA: entonces, ¿a quién?

I. B.: yo no voy a votar ni por el uno ni por el otro.

SEMANA: ¿es decir, en blanco?

I. B.: estoy segura de que pasará Rodolfo Hernández.

SEMANA: por último, ¿si Rodolfo Hernández es presidente, usted integrará su gabinete o se irá a París?

I. B.: yo me quedo en Colombia y ahí veremos con Rodolfo cuál es la mejor forma de apoyarlo. Yo quiero estar cerca de él, quiero darle la garantía al país de que tendremos un buen gobierno y vamos a ver en qué posición puedo servir mejor al país. Ese es mi plan de vida: servirle a Colombia (…). No sé si sea gabinete o de otra manera, pero sí quiero estar cerca de él. Quiero apoyarlo y que su gobierno sea un éxito.