“A palabras necias, oídos sordos”: Rodolfo Hernández a Petro, tras llamarlo “corrupto”

Gustavo Petro, candidato presidencial por el Pacto Histórico, no dejó pasar por alto su último discurso en plaza pública y le lanzó varias pullas a Rodolfo Hernández, al que calificó de “millonario corrupto”.

“Hasta el millonario que dice que lucha contra la corrupción es millonario porque es corrupto. Entendámoslo bien. Hasta el que se dice que no es uribista es uribista. Se toma los whiskeys con él y hace negocios con sus hijos”, manifestó el cordobés ante la multitud, la cual lo acompañó en la Plaza de Bolívar (Bogotá).

Frente a estas declaraciones, el candidato santandereano no se quedó callado y le respondió al líder de la Colombia Humana con un contundente mensaje. Asimismo, indicó que está asustado porque ha subido bastante en las encuestas.

“A palabras necias, oídos sordos. No puedo gastar mi energía, ni concentrar el apoyo que he recibido de los colombianos en contestar algunas agresiones que no son ciertas”, manifestó inicialmente en Blu Radio.

El ingeniero, de igual manera, aprovechó la coyuntura para sacarle algunos trapos al sol a Petro en Twitter y le recordó que hace poco lo estaba llamando insistentemente para que formaran una alianza.

“Después de buscarme para una alianza, Petro empieza a atacarme cuando las encuestas muestran que soy el único que le puede ganar en segunda vuelta. Miren por donde pela el cobre. ¿Ya no le sirvo, doctor Petro?”, añadió Hernández.

Después de buscarme para una alianza, Petro empieza a atacarme cuando las encuestas muestran que soy el único que le puede ganar en segunda vuelta. Miren por donde pela el cobre. Ya no le sirvo, doctor Petro? https://t.co/SrxkgyEecl — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 23, 2022

Cabe mencionar que el exalcalde Bucaramanga también rechazó la invitación que le hizo públicamente Gustavo Petro para reunirse esta semana y hablar del supuesto golpe de Estado del que iban a hacer víctimas.

“Convoco a la campaña de Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández a ponerse en alerta y a reunirse el lunes, porque el martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones. Tienen pensado suspender los órganos que rigen el proceso electoral en Colombia”, indicó Petro el sábado pasado.

La última encuesta, publicada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA, señaló que Rodolfo Hernández tendría un importante repunte en la recta final y sería la gran sorpresa de la primera vuelta presidencial.

De acuerdo con los datos expuestos por el CNC, Federico Gutiérrez (20,8 %) y el ingeniero (19,1 %) quedarían empatados técnicamente en los comicios del 29 de mayo, mientras que Gustavo Petro seguirá liderando la intención de voto con el 35,8 %.

El sondeo fue realizado entre el 13 y 19 de mayo del presente año, y contó con la participación de cerca de 4.412 personas en 104 municipios de todo el país, de las cuales 3.780 fueron entrevistadas de manera presencial (86 %) y 632 de forma telefónica (14 %).

La encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) también presentó un escenario interesante debido a que en primera vuelta, si los colombianos acudieran hoy a las urnas, dejaría ver una tendencia de lo que pasaría en los comicios, excluyendo a los indecisos.

Por otro lado, los datos del sondeo mostraron que en una eventual segunda vuelta entre el candidato del Pacto Histórico y Rodolfo Hernández habría un empate técnico, ya que ambos candidatos marcan un 40,5 % en la intención de voto.