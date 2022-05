“Hasta alianzas habían hecho”: Fico Gutiérrez sobre pelea entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández

A menos de una semana de que los colombianos vayan a las urnas a elegir presidente, la campaña cada vez se enciende más. A medida que se acerca el 29 de mayo, los candidatos han venido aumentando sus enfrentamientos y los protagonistas han sido Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, quienes lideran las encuestas.

Este lunes, el pulso ha estado protagonizado principalmente por Petro y Hernández, quien debido a su repunte en las mediciones de opinión ha recibido una arremetida de parte de Gustavo Petro, quien, según reconocieron fuentes de su campaña, ve amenazada su llegada a la Casa de Nariño en caso de que Hernández llegue a pasar a segunda vuelta.

Petro cerró su campaña en la Plaza de Bolívar este domingo, en Bogotá, y se refirió al exalcalde de Bucaramanga como “millonario, corrupto y uribista”, una afirmación que nunca había pronunciado durante la campaña.

Hernández no tardó en responder a esta andanada en su contra y dijo: “Después de buscarme para una alianza, Gustavo Petro empieza a atacarme cuando las encuestas muestran que soy el único que le puede ganar en segunda vuelta. Miren por dónde pela el cobre. ¿Ya no le sirvo, doctor Petro?”.

Este duro enfrentamiento llama la atención porque hasta hace menos de una semana estos dos candidatos no se habían atacado o lo habían hecho muy poco. Incluso, Petro alcanzó a ‘coquetearle’ a Hernández.

Este hecho fue puesto en evidencia por el candidato del Equipo por Colombia Federico Gutiérrez, quien recordó: “Tanto que se han buscado y hasta alianzas habían hecho”.

“Por eso mismo, Petro, Fajardo y Rodolfo se dedicaron a atacarme con tantas mentiras durante dos meses. Mientras me atacan, me he dedicado a proponer. Saben que vamos a ganar y por eso han hecho esto y hasta se han juntado”, agregó Gutiérrez.

Hasta hace apenas 15 días, el candidato que había sido el centro de los ataques era Fico. Desde la centroizquierda de Sergio Fajardo, hasta la izquierda de Gustavo Petro, pasando por sectores independientes, como Hernández, venían arremetiendo contra el candidato del Equipo por Colombia.

Tan es así que, tal como lo reconoció la campaña del Pacto Histórico, Gutiérrez fue víctima de infiltración e incluso se encontraron micrófonos en una de sus sedes de campaña.

Sin embargo, ahora el panorama cambió y quien está recibiendo la mayoría de los ataques es Hernández.

El repunte en las encuestas de Hernández tiene preocupado al equipo de Petro, pues se cree que si pasa a segunda vuelta puede recibir el apoyo en pleno tanto de la derecha como del centro.

Pero también generó alerta en la campaña del Equipo por Colombia, pues el exalcalde de Bucaramanga está amenazando la segunda posición que hasta el momento había mantenido con cierta comodidad Federico Gutiérrez.

Apoyos

En los últimos días, Hernández ha recibido apoyos importantes que han llegado principalmente del llamado centro político.

Este lunes se unió a su campaña Jonathan Ferney Pulido, el senador más votado de la Alianza Verde en las pasadas elecciones, quien anunció su apoyo al exalcalde de Bucaramanga. Y varios de los líderes que hasta ahora han respaldado políticamente a Sergio Fajardo se han mostrado abiertos a la posibilidad de mirar hacia la campaña de Hernández.

Por ejemplo, el excandidato a la Cámara por el Verde Gabriel Cifuentes escribió en su red social Twitter un trino que dejó pensando a más de uno. “Lo de Rodolfo (Hernández) merece ser analizado”, dijo.

Cifuentes fue la fórmula a la Cámara del senador Antonio Sanguino, hoy uno de los políticos más cercanos a Sergio Fajardo.

Por otro lado, Catherine Juvinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde, se preguntó: “¿Será que Rodolfo Hernández se pasa a Fico Gutiérrez?”.

La pregunta, aparentemente, no tiene nada de sorpresa, aunque ella estaría dando por descontado que Sergio Fajardo no pasaría a una eventual segunda vuelta. Ella fue la fórmula del senador electo Ariel Ávila, hoy coordinador de la controvertida campaña anti-Fico atribuida a Sergio Fajardo.