“Yo no quería, pero me obligaba a entrar a su habitación”: monja denuncia presunto abuso en congregación de Antioquia

“Yo no quería, pero me obligaba a entrar a su habitación. Entonces, se tiró encima de mí en un mueble; me sentía incómoda al sentir su cuerpo encima del mío, pero no me atreví a decirle nada. Solo hice el ademán de que no había pasado nada. Ella se reía y no se salía de encima de mí; fue horrible sentir sus pechos encima. Traté de pararme y nuevamente me cogió los brazos y empezó a saltar, y se volvió a tirar encima. Y hacía que se reía y que por eso no se podía parar. Ahora que estoy afuera de la comunidad, me doy cuenta de que eso no pasa en la vida real: eso pasa en las películas románticas”, dice la denuncia que interpuso en 2022 ante la Arquidiócesis de Lima, donde está la sede de las Siervas del Plan de Dios; además, fue la que habría enviado a la Diócesis de Sonsón-Rionegro, “porque fue allí donde, según ella, ocurrieron esos abusos”.