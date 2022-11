¿Irreconocible? Así luce la famosa monja italiana que ganó ‘La Voz’

Cristina Scuccia, también conocida como Sor Cristina, es una talentosa mujer que logró cautivar a millones de personas con su melodiosa voz, aunque para ese momento, se presentó en el show siendo monja, logró ganar el primer lugar del concurso musical La voz Italia del año 2014, con el 62 % de los votos emitidos por la audiencia.

Durante esta temporada del reality, ella fue una de las concursantes que más causó furor entre los espectadores que no paraban de halagar su impresionante talento, de hecho, desde las gradas también recibió el apoyo de sus hermanas ursulinas mientras interpretaba populares bandas sonoras como la de Flashdance, What a feeling, Beautiful that way o como la de la cinta del director italiano, Roberto Benigni, La vida es Bella, entre otras.

Tras vivir esta experiencia, Cristina trató de continuar su carrera como cantante participando en musicales como Titanic o Sister Act, una obra donde varias monjas se unen a cantar sin abandonar sus obligaciones en la Congregación de Hermanas Ursulinas de la Sagrada Familia. Sin embargo, tiempo después decidió dejar sus hábitos porque empezó a cuestionarse si realmente era o no feliz con lo que hacía.

Su drástico cambio de look

Fue entonces cuando la ganadora de La voz Italia se dedicó de lleno a la música, su más grande sueño, y tras un largo periodo de ausencia; reapareció este 2022 con un drástico cambio de look en medio de una entrevista para el programa italiano Verissimo del Canal 5.

Sus admiradores quedaron en shock al volverla a ver en este espacio donde apareció con un traje rojo, el cabello suelto y un piercing en la nariz, en ese momento confirmó que había tomado la difícil decisión de retirarse oficialmente de la vida religiosa sin pensar en las críticas que podría recibir.

Sor Cristina, la monja italiana que se hizo famosa en La Voz, colgó los hábitos y ahora vive en España pic.twitter.com/Ity1gEj3Go — Federico Aikawa (@fedeaikawa) November 21, 2022

“Elegí seguir mi corazón sin pensar en lo que la gente diría de mí. Dí un salto al vacío”, comentó Scuccia en el programa. Además, aclaró que eso no quería decir que se alejaría de su Fe ni de su creencia: “Sigo creyendo en Dios. No tengo intención de abandonar mi camino de Fe. Estoy agradecida por todo lo vivido hasta ahora”, afirmó.

Por otro lado, confesó que el confinamiento causado por la pandemia del coronavirus fue clave para tomar esta determinación, además, aseguró que lo hizo con ayuda de un profesional en psicología “para salir de esa oscuridad” en la que se encontraba.

En este mismo espacio, Cristina Scuccia anunció que ahora se encuentra radicada en España y trabaja como mesera mientras sigue demostrando su talento como cantante. “Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy ahora gracias a Sor Cristina”, resaltó.

A ‘Copito de nieve’, de La voz senior, se le olvidó la letra de la canción en la semifinal

El programa La voz senior definía su primera finalista y los integrantes del equipo de Andrés Cepeda fueron los encargados de pasar al diamante para ofrecer una batalla muy emocionante y elegir a su representante en la gala más importante del concurso.

La dinámica de la presentación obligaba a cada concursante a salir al escenario dos veces y en su segunda puesta en escena, Adela, a quien con cariño llaman Copito de nieve, decidió interpretar Perfidia, una de las canciones más conocidas del maestro Alberto Domínguez.

Todo comenzó sobre ruedas, pero, segundos después, Copito de nieve se detuvo y dijo “Vuelvo y empiezo”, frase con la que dio a entender que no recordaba la letra. Su entrenador, el cantante Andrés Cepeda, le indicó con un gesto que siguiera y que no se detuviera.

Adela, con su actitud arrolladora, supo manejar la situación, pidió excusas y haciendo señas con sus manos y su cabeza explicó que no recordaba el pequeño fragmento de la canción; en ese momento, Cepeda le indicó la línea que había olvidado y ella pudo retomar y sacar adelante su presentación.

El público reconoció su esfuerzo y aplaudió cuando Copito de nieve terminó su interpretación. Allí la participante se mostró apenada por la situación, pero los jurados y la presentadora Laura Acuña se encargaron recalcar lo positivo de su salida al escenario.