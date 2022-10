“Me destruía”: Kany García habló sobre la canción que no quería grabar; tiene un fuerte valor sentimental

Kany García se posicionó como una de las cantantes puertorriqueñas que logró impactar con su música, su estilo artístico y un talento genuino al momento de proyectar los temas que conforman su carrera. Su trayectoria quedó marcada con diferentes propuestas y álbumes, los cuales tuvieron una gran acogida del público internacional.

En la actualidad, la latina formó parte de los entrenadores de realitys como La Voz Kids y La Voz Senior, donde compitió contra Andrés Cepeda y Nacho para encontrar el talento ganador que se quedará con el primer lugar y el premio mayor. En medio del juego, la artista no dudó en mostrar su potencia vocal y la pasión que tiene por la música, interpretando fragmentos de sus recordadas canciones.

Recientemente, la celebridad dejó sin palabras a miles de televidentes con una pequeña presentación que hizo en el diamante de La Voz Senior, donde dio una muestra de su talento cantando Confieso, un proyecto que tardó varios meses en grabar, debido a la dolorosa historia que hay detrás.

Ante la pasión y sentimiento que implementó la artista puertorriqueña en su show, Laura Acuña e Iván Lalinde indagaron un poco sobre él detrás de la conmovedora letra. La entrenadora del programa se sinceró y recordó la triste inspiración que fluyó para construir esta propuesta musical, centrándose en el fallecimiento de su padre, Antonio García, quien perdió la lucha contra un cáncer.

Las líneas de este tema eran para expresarle a su progenitor todo lo que estaba cargando en su corazón, iniciando por su dolor ante la ausencia que dejó y el impacto que tuvo la despedida de esta vida.

“Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café, lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser”, se escucha en la canción de García.

Al componer este proyecto, Kany sabía el potencial que tenía su idea para convertirse en una huella dentro de su profesión como cantante. Sin embargo, en el proceso de grabarla todo cambió y la tristeza la invadió por completo, al punto de que sufrió un bloqueo mental y nada de lo que escribía le parecía bueno o con potencial.

“Ninguna de las letras funcionaba porque era muy doloroso. Hasta que vino un día de catarsis que escribí esa canción que dije nunca voy a grabarla porque me destruía cada vez que la cantaba”, dijo la celebridad en el espacio televisivo.

Poco a poco el tiempo pasó y el duelo se hizo más llevable, por lo que la artista se lanzó a grabar Confieso y reflejó en cada estrofa el vacío emocional que sentía por la ausencia de su papá. La cantante indicó que el cariño que ganó esta letra hizo que le tomará un sentido distinto a la composición, sintiendo que la mejor decisión que tomó fue lanzarla.

“Decidí hacerla y grabarla y con el paso de los años se convirtió en una canción de la gente. Con la pandemia sí pasó mucho que empezaron a cantarla en los conciertos y me sorprendió porque no fue sencillo. Es bonito eso porque la gente comparte las alegrías de las canciones, pero en estas canciones, que vienen muy del corazón, cuando se comparte ese dolor se hace más pequeño de alguna forma”, mencionó la puertorriqueña.

Es importante recordar que Kany García compartió la lamentable noticia de la partida de su padre a través de las redes sociales, donde aseguró que “era una hija dichosa y hacía parte de una familia bendecida, ya que su padre pudo descansar tras la dura batalla contra el cáncer de páncreas que padeció”.

Este emotivo momento conmovió a los seguidores, espectadores e integrantes de la producción, quienes aplaudieron el talento de la entrenadora.