¿Quién fue el esposo de Kany García, jurado de ‘La voz senior’, antes de casarse con Jocelyn Trochez?

La entrenadora de La voz senior, Kany García, es una de las celebridades más queridas por los televidentes colombianos que todas las noches ven este popular concurso de canto en la televisión nacional.

La artista puertorriqueña no solo se caracteriza por su voz, canciones o empatía con los concursantes; también lo hace por hablar abiertamente de su orientación sexual, pues actualmente está casada con Jocelyn Trochez, quien en el pasado fuera su entrenadora personal.

Ambas mujeres presumen, constantemente, su relación en redes sociales y publican fotografías de los momentos que a diario comparten; sin embargo, muchos se preguntan por el momento en el que la artista decidió a contarle a sus padres sobre su orientación sexual y cómo recibieron ellos la noticia.

García explicó en una entrevista que le contó a su padre y luego a su madre y que no hubo reproches, por el contrario, recibió todo el apoyo de su familia, algo bastante importante para ella y su futura relación con Trochez.

“Mi papá era una persona extremadamente liberal, con él fue muy fácil, porque como que tenía mucha sensibilidad por lo que había pasado. Me dijo: ‘yo me tuve que sentar y decirles a mis propios padres que me enamoré de una mujer siendo cura, hace cuarenta años. Quién soy para decirte algo. Lo único que voy a decirte es que si alguien se mete con ustedes yo las voy a defender’. Mi mamá no lo podía creer”, dijo.

Kany García se casó con un integrante de su banda antes de ser pareja de Jocelyn Trochez

Un aspecto que pocos conocen sobre la vida de al artista puertorriqueña es que antes de formalizar su relación con su entrenadora personal, Jocelyn Troches, es que estuvo casada con uno de los integrantes de su banda.

Se trata del guitarrista Carlos Padial y se conocieron en el año 2003 en una iglesia donde la cantante tocaba la guitarra. Desde ese momento comenzó una relación que duraría 8 años.

En ese momento decidieron darse el sí e ir al altar para contraer matrimonio en 2010. La boda, que se realizó en la Parroquia Santa Clara, de Carolina, Puerto Rico, contó con 150 invitados y los padrinos del ritual fueron la hermana de García y el mejor amigo de Padial.

El romance llegó a su fin, según la propia artista, dos años después; ella continuó con su carrera y él tomó el rumbo de la medicina y jamás han vuelto a tener contacto.

Relación con su actual esposa, Jocelyn Trochez

La relación entre la artista y su entrenadora comenzó poco después de su separación con Padial, incluso, se dice que el matrimonio llegó a su fin porque ella se enamoró perdidamente de Trochez.

Ellas dos ya completan más de 6 años juntas y en 2019 decidieron unir sus vidas con una ceremonia que realizaron en Aguas Buenas, Puerto Rico. La puertorriqueña ha manifestado sentirse plena y enamorada de su pareja, además ha indicado, en varias ocasiones, que es la primera relación amorosa que ha tenido con una mujer.

Por su profesión, Trochez está vinculada al mundo del entretenimiento y es una entrenadora bastante reconocida en ese medio. En sus redes sociales se encarga de compartir rutinas y registrar las actividades deportivas que practica a diario. También es la fan número 1 de su esposa y no pierde oportunidad para postear y promocionar sus conciertos, eventos y carátulas donde aparece.

La entrevista de Kany fue entregada a BurbuTV, un canal local de su país natal, y allí fue donde contó como se dio la conexión con su actual pareja, Jocelyn Trochez. Auqí puede ver el video: