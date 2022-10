Video | A ‘Copito de nieve’, de ‘La voz senior’, se le olvidó la letra de la canción en la semifinal; así logró superar el incómodo momento

Este jueves en la noche el programa La voz senior definía su primera finalista y los integrantes del equipo de Andrés Cepeda fueron los encargados de pasar al diamante para ofrecer una batalla muy emocionante y elegir a su representante en la gala más importante del concurso.

La dinámica de la presentación obligaba a cada concursante a salir al escenario dos veces y en su segunda puesta en escena, Adela, a quien con cariño llaman Copito de nieve, decidió interpretar Perfidia, una de las canciones más conocidas del maestro Alberto Domínguez.

Todo comenzó sobre ruedas, pero, segundos después, Copito de nieve se detuvo y dijo “Vuelvo y empiezo”, frase con la que dio a entender que no recordaba la letra. Su entrenador, el cantante Andrés Cepeda, le indicó con un gesto que siguiera y que no se detuviera.

Adela, con su actitud arrolladora, supo manejar la situación, pidió excusas y haciendo señas con sus manos y su cabeza explicó que no recordaba el pequeño fragmento de la canción; en ese momento, Cepeda le indicó la línea que había olvidado y ella pudo retomar y sacar adelante su presentación.

El público reconoció su esfuerzo y aplaudió cuando Copito de nieve terminó su interpretación. Allí la participante se mostró apenada por la situación, pero los jurados y la presentadora Laura Acuña se encargaron recalcar lo positivo de su salida al escenario.

“Yo no les había advertido de mi memoria. [...] Eso que se le olvide aquí en pleno escenario, eso no es cualquier cosa, ¿si me perdonan?”, dijo la mujer, que se veía como una de las competidoras más fuertes del equipo Cepeda.

En ese momento Acuña le preguntó cómo había sido su niñez y ella contó varias anécdotas vividas en su infancia. “Yo nací en el pueblo, en La Ceja. A mi papá lo buscaron para ser mayordomo en El Poblado y allí fue mi niñez muy linda. Allí tuve muchos novios, con ellos aprendí a echar globos al aire, a jugar pirinola. Todo lo que es de los muchachos, yo cosas de las mujeres poquito hice”.

Más adelante expresó que “era más bien de montar a caballo”. Para finalizar y dar paso a la presentación de sus compañeros, indicó: “Yo nací cantando”.

Nubia, la primera finalista de La voz senior

Con 95 años de edad y siendo la concursante más longeva de esta edición de La voz senior, Nubia logró convencer a Andrés Cepeda para que ella fuera su representante en la final del reality de canto más popular en Colombia.

En sus dos presentaciones, la manizaleña interpretó Madrigal y Tú lo mejor de todo, canciones que le sirvieron para protagonizar una gala que además fue adornada con un elegante vestido azul que cautivó, no solo al los jurados, sino al público que estaba presente en el escenario.

“Yo lo hago con todo el corazón, con toda la sinceridad del caso, porque así me gusta proyectar mis cosas”, dijo la participante al terminar su presentación.

“He decidido que en este programa quiero llevar a la final, a la gran voz senior de Nubia”, fueron las palabras con las que el cantante indicó que ella era la que lo acompañaría a la batalla final.

”Yo quiero decirle a Andresito que Dios a veces trae seres especiales a este mundo, uno de ellos es él y que va a llegar más lejos de lo que ha llegado con muchos triunfos y muchas alegrías”, dijo Nubia, visiblemente emocionada.

Otro de los detalles que llamó la atención fue el reconocimiento que le hicieron Kany García y Nacho al propio Cepeda, con el que le agradecieron su hospitalidad y con el que resaltaron sus diez años en el programa.