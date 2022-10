La Voz Senior: en medio de lágrimas, participante hizo angustioso llamado

En el programa La Voz Senior, del Canal Caracol, noche tras noche, los televidentes, además de deleitarse con el talento de los participantes, también se sorprenden con las historias de algunos de estos.

Recientemente, un participante llamado José Fernando Zuluaga, proveniente del municipio de Pijao, departamento del Quindío, aprovechó estar ante millones de personas que lo observaban a través de sus pantallas, para hacer una humilde petición.

Entre lágrimas, el hombre que dijo tener 60 años, pidió antes de su audición ayuda para conocer a su familia paterna. De acuerdo con el participante, cuando tan solo tenía ocho meses su padre falleció, motivo por el cual no tiene recuerdo de él.

Por tal motivo, dijo que le gustaría ubicar a la familia de su padre, a la que tampoco logró conocer. Ya en el diamante de La Voz Senior, el hombre interpretó la canción ‘Motivos’, con la que hizo voltear a los jurados Kany García y Nacho.

No obstante, ante de retirarse del escenario, le pidió al también jurado, al cantante Andrés Cepeda, cantar ‘El carpintero del amor’, pues le dijo que normalmente escucha esa melodía mientras elabora los sombreros que después comercializa.

Finalmente, cuando llegó el momento de decidir a qué equipo decidía irse, escogió al artista venezolano Nacho.

Iván Lalinde no aguantó las lágrimas tras conmoverse con historia de participante

Iván Lalinde brilla en la televisión colombiana con su participación en diversos proyectos de entretenimiento como El Desayuno y Día a día. Su paso por la pantalla chica lo catapultó a la fama nacional, donde logró conquistar el corazón de millones de personas, quienes en la actualidad disfrutan de su talento, de su personalidad y de la actitud que implementa para cada producción.

En 2022, el paisa cautivó a más de uno con el anuncio de su llegada a la nueva temporada de La Voz Senior, donde compartió escenario con Laura Acuña, otra de las presentadoras más famosas del país. Ambos se robaron las miradas con la química que proyectaron en el diamante del reality, además de las reacciones que plasmaron al interactuar y compartir con los participantes.

En cada uno de los capítulos quedó registrada la interacción de los dos presentadores con los concursantes, quienes contaron sus historias y los sueños que tenían para llegar a la final, reclamar el anhelado premio y mostrar así su talento en la música.

Lalinde fue protagonista de reacciones en redes sociales a raíz de un inesperado momento que vivió en el programa. El talento de Caracol Televisión no ocultó la nostalgia y emoción que sintió al conocer un poco de la vida de uno de los cantantes que probaría suerte para entrar a la competencia.

El antioqueño recibió en el formato musical a Roque Ortiz Pineda, un hombre de 71 años que llegó a La Voz Senior para demostrar su talento vocal y así conquistar a los tres entrenadores de esta temporada. Previo a salir al escenario, el artista tuvo una conversación con Iván, revelando detalles de su historia de vida hasta la actualidad.

El colombiano aseguró que se fue de la casa cuando era solo un niño y tuvo que criarse en las calles, atravesando diversas situaciones complejas. Una vez maduró, decidió regresar a su casa y hablar con sus papás para que entendieran todo lo que ocurrió en su realidad.

“Cuando tenía nueve años me fui de la casa, me crie en la calle, allí aprendí muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto (…) Luego de 22 años decidí regresar a mi hogar; recuerdo que mi madre abrió la puerta y llamó a mi papá, pues primero no me reconocían y segundo pensaban que yo era una persona mala. Cuando les comenté mi identidad, mi papá me abrazó de inmediato, jamás olvidaré ese momento, porque nunca había recibido un abrazo”, dijo Ortiz Pineda en la pequeña entrevista que le hizo el paisa.

En medio del relato, Lalinde no logró contener sus sentimientos y emociones, soltando algunas lágrimas al escuchar todo lo que mencionó Roque. Esta historia tocó su corazón y lo hizo remover fibras internas, tal vez recordando a su fallecido padre, quien partió de la tierra en 2020 por culpa de la covid-19.