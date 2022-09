“Le voy a mandar la razón”: Andrés Cepeda recuerda cómica situación sobre Maluma en ‘La Voz Senior’

Durante el episodio más reciente de La Voz Senior, la audición del señor Gabriel Jaime Aguinaga, además de alegrar con una de las canciones clásicas de los boleros, también sirvió de trampolín para hacer bromas entre los jurados, recordando además versiones a otros de los cantantes que han sido entrenadores del concurso.

Luego de la presentación del señor, quien afirmó que su nombre artístico es Franco Moreno, Andrés Cepeda aprovechó para presentarle una disculpa al concursante, indicándole que en su equipo ya tenía voces que le apostaban al bolero; sin embargo, también agregó una broma para Maluma, quien ya ha sido jurado en La Voz Colombia.

“Tengo que felicitarlo, esta interpretación está lindísima. Yo me quiero disculpar con usted, no me di la vuelta porque ya tengo un par de voces que cantan el género, por eso me abstuve, pero tengo que felicitarlo, está muy buena su interpretación y Maluma se va a poner feliz de que encontró los aretes”, aseveró Cepeda en su intervención.

Y agregó: “Le voy a mandar la razón”, haciendo referencia al tema de la canción que cantó Franco Moreno, Los aretes de la Luna, así como la vez que en medio de una entrevista a Maluma en 2012, mientras el cantante de reguetón estaba rodeado de seguidores, una persona logró arrancarle un arete al artista urbano.

El comentario de Cepeda hizo reír a los jueces, quienes también recordaron la referencia. Incluso, el público aprovechó para aplaudir y reírse también de las ocurrencias del bogotano.

Por su parte, el señor Franco Moreno terminó siendo parte del equipo de Nacho, por lo que en las próximas semanas estará concursando para ganarse el primer lugar en La Voz Senior.

La primera mujer taxista en Colombia pasó por el diamante de La Voz Senior

El programa del prime time del canal Caracol conquistó al público gracias a la riqueza de las historias de los participantes que llegan hasta el diamante de La Voz, bien sean las historias de los niños, los adultos o los abuelitos que se están presentando por estos días.

Una de las participantes que conmovió la noche del jueves al cantautor Andrés Cepeda, pues en esta edición de La Voz Senior, doña Leonor Castro contó que había laborado en un empleo que antes era considerado solo para los hombres: “Tuve la oportunidad de enfrentarme a un trabajo de machos. Tuve la oportunidad de ser la primera conductora de taxi en Colombia. Eso tiene un mérito”.

Agregó que “uno está capacitado para hacer cualquier trabajo sin que eso demerite el género, entonces yo sí les digo a todas mis mujeres colombianas: luchen, sean valientes y hagan lo que muchos no se atreven”, por lo que fue ovacionada y aplaudida no solamente por los jurados, sino también por el público.

Ante ello, Cepeda le dijo a la participante, que no pasó a la siguiente ronda, que era una maravilla y que ella “viene siendo una pionera en la igualdad de género”, debido a que en los últimos tiempos se ha enfatizado en que tanto varones como mujeres puede hacer las mismas tareas.

Doña Leonor, oriunda de Tunja, Boyacá, con 88 años, interpretó Escándalo, una canción que habla del amor y menciona que sería más vergonzoso no amar, según destacaron los jurados del programa.