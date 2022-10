“Zapatero a tu zapato”: el duro reclamo del colegio de generales al gobierno por querer ‘tumbar’ el delito de terrorismo en manifestaciones

El general el retiro Héctor Darío Castro dijo que quien debe tipificar si alguien comete el delito de terrorismo es la rama judicial y no el gobierno.

Ampollas en algunos sectores generó la propuesta del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien propuso que quienes cometan graves delitos en medio de manifestaciones no deben ser culpados bajo el delito de terrorismo.

De acuerdo con el ministro Osuna, “quienes queman un bus, una casa o matan a alguien, serán castigados, pero no son terroristas. Tienen derecho a estar furiosos”.

“Consideramos eso inadecuado. Unas personas que salen a protestar y cometen unos desmanes deben ser castigadas por esos desmanes, por haber destruido una estación de buses, por haber incendiado una casa. Por supuesto, si mataron una persona también. Es evidente. Pero no son un grupo terrorista, ni son una banda armada, son personas que han salido a protestar, que están indignadas, que están furiosas por lo que está pasando. Tienen el derecho a estar furiosas y a expresarlo”, señaló el funcionario.

“Necesitamos una pequeña reforma jurídica para eliminar la penalización de la protesta social. Eso es algo que nos ha preocupado mucho y que quisiéramos (...). Es cierto que a veces la criminalización de la protesta viene por la forma como un juez o un fiscal interpreta la conducta que cometieron quienes protestaron”, agregó.

Así mismo, indicó que “el asunto se ha tornado tan grave y contrario a compromisos internacionales de Colombia que es importante, creemos, hacer esa modificación para que no se emplee el tipo penal de terrorismo o de concierto para delinquir para casos de protesta social. Vamos a apostarle más bien a penas no privativas de la libertad como penas principales”.

En diálogo con SEMANA, el general Héctor Darío Castro, presidente del colegio de generales de la Policía, el dueño de la acción penal es la Fiscalía, y es a esta autoridad a la que le compete la tipificación de la responsabilidad penal.

“Para eso hay una división de poderes. El gobierno que administra, la rama judicial que administra la justicia y el legislativo, que se encarga de hacer leyes, zapatero a tu zapato”, dijo el oficial retirado.

Señaló que en la actualidad la norma es muy clara en el código de procedimiento penal, en los momentos en los que se considera que alguien puedo haber incurrido en el delito de terrorismo.

Dijo que en la actualidad la ley no limita en espacio y tiempo la conducta de terrorismo. “La ley no dice que si la conducta se da en medio de una protesta no se debe aplicar”, señaló.

Por su parte, el general en retiro y excomandante de la Policía de Bogotá, Humberto Guatibonza, dijo que tomar una decisión de esta magnitud es demasiado riesgosa para el país.

Explicó que al no imputar el delito de terrorismo se le estaría abriendo la puerta a criminales que por lo general se infiltran en las manifestaciones pacíficas. Así mismo, se mostró en desacuerdo con que se le retire el delito de terrorismo a quienes hoy están procesados por las violentas manifestaciones que se dieron en el país el año pasado.

Dijo que si las autoridades judiciales tienen las pruebas sobre que se cometió dicha conducta, se deben continuar con los procesos penales.

Sobre este punto, donde el presidente Gustavo Petro, apenas se conoció su triunfo electoral, le pidió al Fiscal Francisco Barbosa, que liberará a los jóvenes que habían sido encarcelados por los delitos que cometieron presuntamente en medio de las manifestaciones, el jefe del ente acusador, dijo que la petición debía tramitarla ante el legislativo.

“Si el presidente electo quiere buscar la liberación de jóvenes que cometieron delitos, debe pedirle el favor al Congreso que cambie la ley y no al fiscal general”, dijo en su momento el fiscal Barbosa.