¿Zonas de despeje? El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, revela que disidentes de las Farc tendrán sitios especiales de concentración. Aquí los detalles

El pasado 9 de julio, el almirante Francisco Cubides, quien era el comandante de la Armada, asumió como comandante de las Fuerzas Militares, convirtiéndose en el tercer marino en liderar dicha unidad especial del Ejército. El alto mando militar, en entrevista con SEMANA, habló de la constituyente del Ejecutivo, de la crisis en la fuerza pública y del cese al fuego que acaba de renovar el Gobierno del presidente Gustavo Petro con más de 1.700 disidentes de las Farc bajo el mando de Alexánder Díaz, alias Calarcá, antiguo socio criminal de Iván Mordisco. El almirante reveló que se definirán zonas para concentrar a los hombres de Calarcá, en lo que el Gobierno llama zonas georreferenciadas. ¿Serán pequeñas zonas de distensión? Esto respondió el comandante de las Fuerzas Militares.

SEMANA: ¿Qué son las zonas de georreferenciación?

SEMANA: ¿Es decir, los 1.700 hombres que tiene Calarcá van a estar concentrados en una zona específica?

F.C.: Van a estar en sectores de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Norte de Santander. Se deben concentrar. La mesa de diálogo que ha venido trabajando esas semanas logró llegar a ese acuerdo, que es importante, porque eso no lo hemos logrado ni con el ELN, ni con el Clan del Golfo, cuando tuvimos cese al fuego con ellos.

Comandante General de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides Granados. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Cómo funcionarán las zonas de concentración?

F.C.: No es que vaya a haber departamentos completamente para los de Calarcá, no. Son sectores puntuales georreferenciados donde sabemos que ellos van a estar ubicados y tienen que permanecer allí.

SEMANA: ¿Quién escogió esas zonas?

F.C.: En este momento no se han definido todavía. Es parte de la mesa de diálogos y los acuerdos que vendrán de aquí para allá en estos tres meses. Por eso la importancia es que en esos tres meses tiene que haber resultados para que el cese continúe.

SEMANA: ¿Cómo no van a delinquir si el ministro de Defensa reconoció que las disidencias se negaron a dejar de extorsionar?

F.C.: Es el pulso de fuerzas cuando estamos negociando, usted se pone duro y usted anuncia cosas como para presionar al adversario, para que baje la presión y es precisamente por eso que este individuo (Calarcá) manifiesta que no va a entregar las armas (...), si en tres meses no hay ningún avance, el cese al fuego se acaba y vuelve la contundencia de las Fuerzas Militares.

SEMANA: ¿Pero con el cese al fuego sigue la fuerza pública amarrada?

F.C.: No está amarrada, si ellos delinquen, se ataca. Se trata de una operación ofensiva en la que yo sé que el cabecilla está allá con su estructura, hago un plan de operación y lo ataco para reducirlo.

SEMANA: ¿Eso no lo pueden hacer ahora?

F.C.: Eso no lo hacemos porque ellos van a estar en su zona georreferenciada, pero si alguno de esos individuos sale, por ejemplo, a traficar o a extorsionar, tenemos que llegarle con la contundencia de la autoridad, la Policía y la Fiscalía. Se trata de eso. Aquí debe haber unos niveles de confianza para que esto siga adelante, o si no, como pasó con Mordisco, no hubo en realidad unas manifestaciones puntuales de estos bloques a favor de lo que el presidente les ofrece con miras a buscar la paz.

Almirante Francisco Cubides Granados. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Negociar con criminales que ya tuvieron su oportunidad como Iván Mordisco, Iván Márquez, Calarcá, entre otros, golpea la moral de las tropas?

F.C.: Este modelo de paz hay que apoyarlo porque finalmente es el que define el Gobierno legalmente elegido en las urnas por los colombianos, entonces estamos en apoyo a la política de paz; insisto, el artículo 22 de la Constitución nos demanda que todos debemos trabajar por la paz y ese fue el modelo que el presidente decidió.

SEMANA: ¿En ese sentido, qué pasa con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez?

F.C.: Con la Segunda Marquetalia en este momento hay una mesa, pero no hay un decreto de cese al fuego; o sea, nosotros como Fuerzas Militares estamos en la obligación constitucional de atacar tanto a la Segunda Marquetalia como al Clan del Golfo, a Mordisco y a cualquier grupo que esté por fuera de la ley.

SEMANA: ¿Pero no cree que hacer esas operaciones le pueda costar el cargo, como se dice le costó al general Helder Giraldo (excomandante de las Fuerzas Militares), quien ordenó una operación contra un cabecilla de la Segunda Marquetalia y por quien el Gobierno pidió perdón a Iván Márquez tras su muerte?

F.C.: Insisto, mientras no haya un decreto de cese al fuego que me limite las operaciones ofensivas contra la Segunda Marquetalia, contra el Gran del Golfo o contra Mordisco, tenemos que actuar con contundencia, con la suma de capacidades de todas las fuerzas y el apoyo de la Policía y la Fiscalía para llegar a ese punto. Esa es mi misión, yo no puedo renunciar a la obligación que me manda la Constitución.

El almirante Francisco Cubides Granados dice que las fuerzas militares están trabajando para dar resultados contra todos los cabecillas. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Dónde está Mordisco (Iván)?

F.C.: Él se mueve en el suroriente del país.

SEMANA: ¿Cuándo van a dar ese resultado?

F.C.: Estamos trabajando para dar resultados contra todos los cabecillas. SEMANA: ¿Qué piensa del gesto, que fue calificado como grosero, del presidente Gustavo Petro, quien no se puso de pie para posesionar al general Hugo López, como jefe de Estado Mayor Conjunto?F.C.: Pienso que fue un tema de que el ayudante no le dijo al presidente que se pusiera de pie.

SEMANA: Militares activos y en retiro señalan que con las últimas decisiones del presidente Petro, como el retorno del general Emilio Cardozo, se está politizando a la fuerza pública, ¿qué opina al respecto?

SEMANA: ¿Cuál va a ser el papel de las Fuerzas Militares si se da una reelección del presidente Gustavo Petro sin usar los mecanismos constitucionales?

F.C.: No me corresponde opinar respecto de una constituyente o una reelección, pero obviamente se entiende que todos los cambios son en ley con respecto a la Constitución, así que no tengo duda de que eso va a ser así y obviamente nosotros estamos siempre cumpliendo lo que nos demanda la Constitución.

SEMANA: Almirante, ¿cómo los afecta el rompimiento de las relaciones con Israel?

F.C.: Nos afecta en el sentido de que la disponibilidad de repuestos para los próximos años va a ser limitada. Los contratos que estaban previstos durante este año se deben cumplir y eso nos dará obviamente repuestos para dos años más. Claro que nos afecta, pero no inmediatamente, y confiamos en que ojalá la situación entre Israel y Palestina mejore para que las condiciones vuelvan a su normalidad.

SEMANA: ¿Cuál es el impacto más directo tras la ruptura de las relaciones con Israel?

F.C.: Indudablemente que el tema de los repuestos para los aviones Kfir, pero ahí estamos. Obviamente, es un tema de la Fuerza Aérea para mirar cómo se optimizan los elementos que tenemos, se restringen las horas de vuelo a lo necesario desde el punto de vista operacional, así que es un reto para todos, tanto para la Fuerza Aérea como para la Armada y el Ejército.

SEMANA: ¿Dado este panorama, cuál sería el posible reemplazo de los aviones Kfir, que son con los que Colombia defiende su soberanía?