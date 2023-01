Conozca el loro que fue secuestrado en Barranquilla por el que pedían suma de dinero para su rescate

‘Monchi’ como es llamado el loro de una familia que reside en un sector del barrio Las Mercedes, en Barranquilla, fue secuestrado por delincuentes que exigían dinero a sus dueños a cambio de su libertad.

El insólito caso de delincuencia, que parece ser un chiste, dejó atemorizados a los habitantes del sector, pues aseguran que ahora podrán de víctimas de extorsión pero con el robo de sus animales.

La dueña de Monchi contó que se percató del hecho porque el loro que de costumbre es su alarmar y la levanta llamándola por las mañanas no se escuchó y cuando se levantó a ver que le ocurrió se llevó la terrible sorpresa.

“Se metieron por el patio en la noche y en la mañana me di cuenta de que el loro no me llamó”, dijo la dueña del animal a una emisora local donde realizó la denuncia públicamente.

Monchi lleva 14 años junto a sus dueños y se convirtió en un miembro más de la familia, dato que tenían muy claro sus captores para luego pedir dinero para devolverlo.

Este es Monchi el loro que fue secuestrado y devuelto a su familia tras pagar su rescate. - Foto: Captura de video de Twitter @ctvbarranquilla

“Una mujer llegó a mi casa, me dijo que sabía quien tenía al loro, pero que debía entregar un dinero para que me lo devolvieran”, anotó la víctima.

Fue así como entre sus vecinos que conocen bien a Monchi y saben del aprecio que le tiene, la ayudaron a recolectar el dinero para entregarlo y tener de vuelta sano y salvo al loro en su casa, y así lo hizo, entregando el dinero para recuperar a quien ha sido su compañero por tantos años.

Loro que fue robado por antisociales, los cuales pedían $70.000 para devolverlo, ya se encuentra nuevamente con su familia. 'Monchi' desde hace más de 15 años vive en una casa del barrio Las Mercedes de Barranquilla, se convirtió en un miembro más de la familia. pic.twitter.com/hJdvZLHLAm — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) January 23, 2023

Y es que la delincuencia no da tregua y ahora hasta los animales ahora son víctimas de robos para luego pedir dinero a cambio. Así lo han denunciado dueños de perros a los que les ha tocado pagar para recuperar a sus animales.

Un caso similar al de Monchi le ocurrió a la familia de Coffe en el norte de la ciudad, un perro raza pincher que fue reportado como robado en la terraza de su propia casa en el norte de la ciudad de Barranquilla.

El hombre tomó el perro lo sacó por la reja y lo llevó a su carro de mula - Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

Un video que circula en redes sociales revela el momento exacto en que el canino fue hurtado. Las imágenes muestran a un sujeto parqueado a las afueras de una vivienda ubicada en el barrio Los Jobos. El hombre se acerca a la residencia y separado por las rejas empieza a interactuar con dos perros.

Mientras juega con las mascotas, el hombre agarra a una de ellas, que al parecer es Coffe, y lograr sacarla por entre las barandas de las rejas. Sin mostrarse apresurado, el sujeto se dirige a un vehículo de tracción animal, se monta con el perro y se da a la huida.

En la ciudad de Santa Marta se registró un caso, en el que a una mujer adulta le robaron su mascota cuando lo paseaba porque al parecer los delincuentes no encontraron nada de más valor.

El hecho ocurrió en el barrio Galicia, cuando la víctima caminaba hacia una cancha para hacer deporte y pasear al animal. La adulta mayor quedó en estado de pánico cuando dos hombres a bordo de una motocicleta la sorprendieron exigiéndole que entregara su celular y ante su respuesta negativa por no portar un aparto tecnológico, los delincuentes decidieron llevarse al animal.

Los hombres estaban armados. Imagen ilustrativa Getty Images - Foto: Imagen ilustrativa Getty Images

La mujer de 65 años no quiso realizar la denuncia formal por el robo de su perro raza pinchers, pero señaló a las autoridades que los dos sujetos huyeron en la moto hacia la zona turística de Taganga.

Las autoridades aseguran que el robo de mascotas que se ha registrado por estos días en varias ciudades del Caribe sería un mecanismo, en algunos casos, de extorsión para solicitar dinero del rescate a los dueños de los animales.

Otro caso del robo de un animal y también en la ciudad de Santa Marta quedó grabado en video de una cámara de seguridad de una vivienda en el barrio Villa Bella.

En las imágenes se observa como el conductor de un vehículo tipo taxi, de placas TZT 683, se parquea a un costado de la vía y abre la puerta del carro para llamar la atención de un canino que deambulaba solo por el sector.

Para, al parecer, ganar la confianza del animal, el sujeto saca de la puerta un pedazo de pan y se lo da de comer para luego tomarlo por la fuerza.

¡Insólito! En Santa Marta, un taxista se robó a un perrito y el hecho quedó registrado en video. El antisocial, cuya identidad se desconoce, fue sorprendido por una cámara de seguridad cuando se llevó al perro de raza que se había salido de una casa. El taxi es de placa TZT-683 pic.twitter.com/cV1MOV21ky — Última Hora Col (@ultimahorapp) October 20, 2022

El dueño del canino, identificado como Jesús Silva, le pidió a las autoridades que identifiquen al conductor del vehículo y le devuelva su perro, el cual hace parte de su familia.