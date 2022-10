Natalia París lanzó particular hipótesis sobre la muerte luego de que su gato falleciera, ¿qué dijo?

Natalia París se convirtió en una de las modelos más famosas y comentadas de la farándula nacional desde hace muchos años, no solo por su innegable belleza, sino por las distintas apariciones y declaraciones que hizo en público. Su trayectoria en la industria de la moda la catapultó a la fama, abriéndole camino a nuevos proyectos profesionales.

En la actualidad, la paisa se dedica de lleno a la música electrónica y su trabajo como DJ, participando de distintos eventos y festivales. Poco a poco logró conquistar a sus seguidores, quienes se interesaron por conocer más detalles de su vida personal e íntima.

Recientemente, la antioqueña llamó la atención de sus fanáticos de las plataformas digitales con el inesperado anuncio de la muerte de su mascota, la cual falleció y le dejó un gran vacío en su vida. Natalia París utilizó su cuenta oficial de Instagram para recordarlo y manifestar cuánto lo extrañaba.

“Ayer se murió mi gatico. El gordo… estamos de duelo. A veces el dolor toca drenarlo y permitirse llorar. Hoy se me olvida que soy positiva y que siempre le veo lo bueno a todo. ¿Qué de bueno tiene la muerte? Hoy no soy yo. La música es muy sanadora. No la triste, esa no. Voy a hacer una canción nueva para ti, mi gordito… que tenga notas alegres y que alegre a quien la escuche”, dijo la colombiana mientras hacía música y le daba la espalda a la cámara.

“Gordito mío, gracias por todo el amor que me hiciste sentir. Que esta lluvia se lleve el dolor”, escribió en un video, donde se mostró también meditando, haciendo ejercicio y observando por una ventana mientras llueve.

No obstante, tras algunos días desde que el felino falleció, París decidió publicar una fotografía que se tomó en el pasado con su “gordo” y soltó una hipótesis que tenía sobre la muerte. En el ‘post’, la DJ señaló que creía que en muchos casos la partida de los animalitos era una decisión de dar su vida por la de los dueños.

“Dicen que cuando muere una mascota es porque salvó a su dueño de la muerte y deciden ellos morir por nosotros. Ellos son tanto amor que puede ser muy cierto eso. ¿Tú crees que es cierto?”, escribió en el pie de foto de la publicación, donde se le puede ver cargando a su gato y observando a la cámara.

Escalofriante episodio que vivió con la parálisis del sueño

Semanas atrás, Natalia París aprovechó para pronunciarse al respecto y publicar un video en el que explicó lo que posiblemente le ocurrió a Yina Calderón cuando estaba dormida y tenía sensaciones extrañas. La paisa comentó un poco de su experiencia y de lo importante que era hacer limpiezas energéticas para evitar contaminarse de malas vibras.

“Estaba mirando un ratico Instagram y me acaba de salir un video de Yina Calderón, contando que le está pasando algo súper raro, pues ella siente un ataque de un espíritu; ella lo describió como un muerto, y yo quería hacer este video para contarles que, aunque suene muy loco, es verdadero”, mencionó la artista para iniciar su mensaje sobre este tema.

“Se llama parálisis del sueño y yo lo sé porque lo he experimentado muchas veces en el pasado. Por eso siempre estoy haciendo limpieza energética en mi casa con palo santo. Eso se llama parálisis del sueño y son seres del bajo astral que se alimentan de nuestra energía”, señaló la colombiana, afirmando que era totalmente cierto el testimonio de la empresaria.

La productora musical enfatizó en que estos seres solían afectar mucho a las mujeres, llevándolas a sentirse incómodas y lastimadas con esas sensaciones. París agregó que estuvo interesada en el tema, por lo que recurrió a expertos y profesionales para que le comentaran un poco de esta situación.

“Eso que estaba describiendo es exacto, son unos morbosos, son seres del bajo astral y se aprovechan de ti. Suelen atacar a las mujeres, siente uno que lo tocan de manera morbosa en el cuerpo y en ese momento no puedes hacer nada. He leído, he investigado y he hablado con expertos del tema y les puedo decir que para que esto no nos afecte, todo va de la mano con la vibración elevada”, aseguró la modelo en el clip de su cuenta oficial de Instagram.