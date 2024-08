“Es una forma de presionarla”: abogado de Day Vásquez tras el retiro de esquema de seguridad de Presidencia

“El retiro del esquema de seguridad pone en riesgo su vida y su integridad. La lectura que ella hace de esto es que es una forma de intimidarla en el rol que tiene o es obligación que adquirió luego de acogerse al principio de oportunidad. Dicen que le retiran el esquema por un incumplimiento mediante un informe que no conocemos y posiblemente este informe no tiene realidad porque ella me comenta que tiene varios días que no sale de su apartamento desde que le quitaron el esquema de la Fiscalía por el riesgo que representa y solo sale a lo necesario”, agregó.