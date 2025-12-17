Barranquilla

Inseguridad en Atlántico: asesinan a líder social cuando le pretendían robar su celular en Soledad

La Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

17 de diciembre de 2025, 12:49 p. m.
Nuevo homicidio en Soledad, Atlántico. Imagen de referencia.
Nuevo homicidio en Soledad, Atlántico. Imagen de referencia. Foto: A.P.I

Los hechos de inseguridad no cesan en el municipio de Soledad, Atlántico, aunque las autoridades han desplegado controles en diferentes puntos. La nueva víctima mortal de estos casos es un reconocido líder social del barrio Villa Sol, que fue asesinado por delincuentes que le pretendían robar su teléfono celular.

Se trata de Pablo José Almanza Cañate, quien era dignatario de la Junta de Acción Comunal (JAC), integrante del equipo coordinador de conciliadores del barrio Villa Sol, en esta zona del área metropolitana de Barranquilla. Es el líder número 185 asesinado en Colombia durante este 2025.

Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registraron este nuevo caso que hoy enluta al departamento del Atlántico, precisando que es necesario que las autoridades actúen frente a estos hechos. “Este líder, de 72 años, fue asesinado a las afueras de su vivienda cuando un hombre se le acercó con la intención de robarle su teléfono y posteriormente le disparó, quitándole la vida en el lugar”, detallaron. Asimismo, recordaron que este municipio del Atlántico se encuentra en una de las alertas que fueron emitidas desde la Defensoría del Pueblo por los hechos de violencia que se han registrado durante los últimos años. “La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Soledad con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, agregaron. Y es que en el municipio de Soledad, Atlántico, delinque el autodenominado EGC/Clan del Golfo, Los Pepes, Nuevos Rastrojos, Los Costeños, Bloque Central Renacer, Los Papalopez, Los Vega y otras bandas de carácter local.

Mas de Barranquilla

Nuevo homicidio en Soledad, Atlántico.

Inseguridad en Atlántico: asesinan a líder social cuando le pretendían robar su celular en Soledad

Danna Sofía Acosta Rodríguez, joven desaparecida en Barranquilla y encontrada en España.

Estudiante de Medicina desapareció en Barranquilla y fue encontrada en España: su mamá habló y contó lo que le dijo

Operativos de la Policía de Barranquilla.

Tolima vs. Junior por la final de la Liga BetPlay; las nuevas medidas de seguridad que se llevarán a cabo en Barranquilla

Luna del río, el nuevo atractivo turístico de Barranquilla.

Lo que dijo el alcalde Char por la inauguración de la Luna del Río en el Malecón de Barranquilla

Las guerras de bandas criminales en Barranquilla y Medellín han sido determinantes en el repunte de homicidios en esas ciudades.

Bandas criminales se enfrentan a bala en Barranquilla: dos muertos y dos heridos

Aeropuerto de Barranquilla

Retoman operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, tras incidente con avión de carga

La final de Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima arrancará el próximo viernes.

Final Junior vs. Tolima: así estará el clima en Barranquilla hoy viernes, 12 de diciembre

Aerosucre se pronuncia tras emergencia aérea provocada por falla en una de sus aeronaves en Barranquilla, “no se registraron personas heridas”

Aerosucre se pronuncia tras emergencia aérea provocada por falla en una de sus aeronaves en Barranquilla

Avión Avianca

Ante emergencia aérea provocada por avión de carga en Barranquilla, Avianca activa plan de protección para viajeros

Falla en el tren de aterrizaje de un avión de carga

Video: avión carguero por poco se estrella en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla; operaciones aéreas suspendidas

Noticias Destacadas