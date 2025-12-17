Inseguridad en Atlántico: asesinan a líder social cuando le pretendían robar su celular en Soledad

Los hechos de inseguridad no cesan en el municipio de Soledad, Atlántico, aunque las autoridades han desplegado controles en diferentes puntos. La nueva víctima mortal de estos casos es un reconocido líder social del barrio Villa Sol, que fue asesinado por delincuentes que le pretendían robar su teléfono celular.

Se trata de Pablo José Almanza Cañate, quien era dignatario de la Junta de Acción Comunal (JAC), integrante del equipo coordinador de conciliadores del barrio Villa Sol, en esta zona del área metropolitana de Barranquilla. Es el líder número 185 asesinado en Colombia durante este 2025.

Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registraron este nuevo caso que hoy enluta al departamento del Atlántico, precisando que es necesario que las autoridades actúen frente a estos hechos. “Este líder, de 72 años, fue asesinado a las afueras de su vivienda cuando un hombre se le acercó con la intención de robarle su teléfono y posteriormente le disparó, quitándole la vida en el lugar”, detallaron. Asimismo, recordaron que este municipio del Atlántico se encuentra en una de las alertas que fueron emitidas desde la Defensoría del Pueblo por los hechos de violencia que se han registrado durante los últimos años. “La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Soledad con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, agregaron. Y es que en el municipio de Soledad, Atlántico, delinque el autodenominado EGC/Clan del Golfo, Los Pepes, Nuevos Rastrojos, Los Costeños, Bloque Central Renacer, Los Papalopez, Los Vega y otras bandas de carácter local.