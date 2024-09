Acueducto de Bogotá advierte que el “racionamiento de agua se podría endurecer” entre diciembre y enero

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la semana pasada que el racionamiento de agua en Bogotá volverá de manera diario a partir del próximo 29 de septiembre, una decisión que se tomó debido al bajo nivel de los embalses y el aumento del consumo en algunas zonas de la capital. Además, el mandatario anunció algunas prohibiciones y sanciones para quienes no respeten las medidas.

Natasha Avendaño, gerente del Acueducto, habló del anuncio hecho por Galán y se refirió también a las causas que desencadenaron volver a este tipo de racionamiento. En diálogo con la emisora Blu Radio , la funcionaria sostuvo que la reducción en su momento de las medidas no quería decir que la situación se había superado.

“Seguimos en racionamiento, no nos hemos ido del racionamiento. Que hayamos espaciado los días de restricción con un día de por medio, pues la idea no era que fuera una señal para relajarse, era una señal de que habíamos tenido una recuperación en el nivel de los embalses y que, efectivamente, era también una señal para que los ciudadanos tuviéramos esa corresponsabilidad”, comentó.

En ese sentido, remarcó la importancia de que los bogotanos sean conscientes del problema que hay y, por lo mismo, exista un ahorro voluntario, algo que finalmente no se concretó y se sumó a las pocas lluvias que se han presentado. Avendaño, indicó que agosto fue el mes más seco de los últimos 55 años, por lo que no se cumplieron los pronósticos que se tenían establecidos.

“En lo que va de septiembre no hemos llegado ni al 20 % del promedio histórico”, señaló.

La advertencia

La gerente del Acueducto de Bogotá hizo referencia al llamado Día Cero que mencionó en su momento Galán y también dejó una advertencia sobre la importancia de cuidar el agua para no tener que llegar hasta este punto. Avendaño explicó que esta frase hace referencia a si en algún punto el llenado de los embalses llega tan solo al 36 %, obligará a que se tomen medidas más fuertes.

“Si se llega a este punto debemos endurecer las restricciones, lo que conllevaría por ejemplo a tener dos turnos de racionamiento al tiempo en el mismo día. (...) Tenemos que cuidar el agua, los embalses no se llenan si no llueve, pero sí se desocupan más rápido si no tenemos ninguna restricción y control en el consumo”, manifestó.