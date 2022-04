Alerta en Semana Santa: video muestra cómo delincuentes ‘marcan’ casas para robarlas en Bogotá

La inseguridad en Bogotá es uno de los temas que más preocupa a los habitantes de esta ciudad, teniendo en cuenta la ‘sagacidad’ con que los delincuentes están desarrollando sus actos criminales, con planes que muchas veces se gestan días e incluso horas antes de su realización.

Ejemplo de esto es lo que denunciaron los vecinos del barrio Santa Ana oriental, en la localidad de Usaquén, que aseguran haber visto a un grupo de ladrones que, durante el día y a plena vista de todas las personas, ‘marcan’ las casas que quieren robar y que de esta forma sus secuaces estén atentos para saber cuál es la hora y mejor oportunidad para poder ingresar a las viviendas.

La idea de los ladrones, según las autoridades, es poder identificar aquellas casas cuyos dueños se han marchado, teniendo en cuenta la temporada de vacaciones de Semana Santa.

Según se puede evidenciar en un equipo de cámaras de seguridad instaladas en el barrio, el plan inicia cuando un supuesto repartidor de volantes inicia dejando publicidad en algunas casas del sector, aunque inquieta que no deja el material en todas las viviendas sino solamente en algunas seleccionadas.

Así, según explican los mismos habitantes, la idea es que una persona, que aparece siempre en compañía de un carro sospechoso, empiece a dejar pequeños cartones entre las rejas de los portones, para de esta forma comunicarse con sus cómplices.

El lenguaje es sencillo: horas más tarde, los delincuentes llegan a las casas y empiezan a verificar aquellas que tengan el cartón puesto en el portón y, en caso de que este no se haya caído, significa que no ha habido movimiento por parte de los dueños. Esta es la señal que da pie a los ladrones a reconocer las viviendas que se encuentran vacías y así saber cuál robar o no.

Vecinos de barrio en Bogotá descubrieron cómo ladrones marcan casas para luego robar.



La Policía llegó tras la actitud sospechosa de tres sujetos y los capturó, aunque luego quedaron libres. Vea qué estarían usando los malandros para hacer seguimiento https://t.co/C8SOi4aopB pic.twitter.com/uUwz7DkdSU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 13, 2022

Al ver los movimientos sospechosos de tres hombres que durante varios días se dedicaron a este tipo de acciones, los habitantes del sector decidieron comunicarse con el Centro de Atención Inmediato de la Policía (CAI) más cercano, para que los uniformados pudiesen investigar lo que sucedía.

Aunque los policías pudieron capturar a los presuntos delincuentes, y aún con el intento de uno de los detenidos de golpear con la cabeza a uno de los agentes, horas más tarde los tres sujetos ya se encontraban nuevamente en libertad.

De acuerdo con las autoridades, no existen pruebas suficientes para decir que los hombres estaban intentando robar las casas ni que los cartones colocados hacen parte de un supuesto lenguaje delictivo entre bandas. Sin embargo, los habitantes de Santa Ana oriental han enviado un mensaje de precaución a todos los bogotanos para que puedan estar alertas de los delincuentes, sobre todo si están pensando irse de viaje fuera de la capital colombiana.

Cabe recordar que, según cifras de la Alcaldía de Bogotá, al menos 760.000 vehículos salieron de la ciudad durante la también conocida como Semana Mayor. “Estima nuestra Secretaría de la Movilidad que en ese plan éxodo y retorno, cerca de 760.000 vehículos saldrán de la ciudad o se movilizarán en Bogotá dentro de los diez días de Semana Santa (desde el 8 hasta el 17 de abril)”, explicó la alcaldesa de la capital, Claudia López.

Por esto, el llamado de los ciudadanos a la Policía es que, sabiendo esta información, puedan prestar una mejor atención en pro de salvaguardar las pertenencias de las personas que han salido de Bogotá.

“Unas guardias nocturnas no caerían mal. Seguro que los vecinos que se fueron a disfrutar las vacaciones se los agradecerán”, escribió un internauta en redes sociales.