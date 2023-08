Cámaras de fotodetección redujeron en un 19% siniestros viales con fatalidad entre 2022 y 2023 en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad reveló que, desde el año 2018 en Bogotá, cuando comenzó la medida para disminuir los límites de velocidad a 50 Km/h en los principales corredores viales de la ciudad, se ha logrado salvar 202 vidas en estas vías, en comparación con el promedio de fallecidos que ocurrían cuando aún no se implementaba el Programa de Gestión de Velocidad.

La entidad distrital recordó que las fotodetecciones en Colombia son legales. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-321 de 2022, confirmó que las fotodetecciones son legales y determinó que los propietarios de vehículos deben cumplir con la revisión técnico mecánica, el Soat vigente, no circular en horarios no permitidos, así como no exceder los límites de velocidad.