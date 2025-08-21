Suscribirse

Bogotá

Concejal Julián Uscátegui busca ponerle freno a la crisis de ruido excesivo que aqueja a los bogotanos

Propuso un proyecto para la creación de áreas de conservación acústica alrededor de parques, hospitales, colegios y barrios residenciales.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 6:42 p. m.
Concejal Julián Uscátegui
El concejal Julián Uscátegui. | Foto: Concejal Julián Uscátegui

Bogotá enfrenta hoy una crisis que pocos dimensionan, pero que golpea de manera directa la salud y la convivencia: la contaminación auditiva. De acuerdo con cifras oficiales, recopiladas por el concejal del Centro Democrático, Julián Uscátegui, la capital acumula más de 6.100 quejas por ruido, un fenómeno que se ha convertido en la principal causa de conflictos entre vecinos y en un detonante del deterioro de la calidad de vida.

Los reportes se concentran principalmente en los barrios residenciales, donde se registraron 4.837 denuncias en el último año. A esto se suman 1.300 procesos activos contra establecimientos comerciales que exceden los límites acústicos permitidos.

Las cifras revelan un aumento sostenido: entre mayo de 2024 y mayo de 2025 las quejas crecieron un 15 por ciento, pasando de 4.207 a 4.837. Solo en abril de este año, las autoridades reportaron 3.809 expedientes por incumplimiento de horarios, lo que representa 500 procesos adicionales cada año.

Descubren nueva fiesta clandestina en Chapinero
Imagen de una nueva fiesta clandestina en Chapinero. | Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá

Las principales causas son fiestas y uso de equipos de sonido a alto volumen, prácticas que repercuten en el descanso, la salud mental y la tranquilidad ciudadana. Sin embargo, la atención de estas quejas está lejos de ser rápida. En las inspecciones de Policía, un proceso por ruido puede tardar más de dos años en resolverse, lo que prolonga el conflicto entre vecinos y deja a los ciudadanos sin soluciones efectivas.

“El ruido se ha convertido en una de las principales fuentes de deterioro de la calidad de vida en Bogotá. No es solo un tema de incomodidad: está enfermando a los ciudadanos”, advirtió el concejal Uscátegui, quien ha liderado denuncias sobre la magnitud del problema.

El concejal Julián Uscátegui ha adelantado consejos de seguridad en las diferentes localidades de la ciudad y ha estado al frente de la problemática de los sindicatos de rumba.
El concejal Julián Uscátegui ha adelantado consejos de seguridad en las diferentes localidades de la ciudad y ha estado al frente de la problemática de los sindicatos de rumba. | Foto: suministrada a semana api

Ante el panorama, Uscátegui presentó en el Cabildo Distrital un proyecto de acuerdo para la creación de “Zonas Tranquilas”, áreas de conservación acústica alrededor de parques, hospitales, colegios y barrios residenciales. Estas zonas establecerán horarios y restricciones para garantizar el derecho al descanso y reforzar lo estipulado en la Ley contra el Ruido y el Código Nacional de Policía.

“La ciudad necesita espacios donde reine el silencio y la convivencia”, puntualizó el concejal, quien advierte que esta “emergencia silenciosa” debe ser tratada con la misma seriedad que otros problemas de salud pública.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horror en Cali: comunidad reporta posible atentado terrorista frente a base de la Fuerza Aérea

2. “Esto es un abuso”: Gustavo Petro estalló por decisión que frenó su orden de pautar porcentaje en medios alternativos

3. Miller Rubio, el periodista que se alió con el narcotraficante Pedro Orejas para publicar noticias falsas

4. Cliente acusa a Walmart de negligencia en balanceo de llantas: mecánico externo expone error y genera alerta viral

5. La Big Mac será más accesible: McDonald’s bajará los precios de sus combos y anunció otras medidas con sus productos. Esta es la razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ruidos fuertesFiestas Concejo de Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.