Equipo especializado de la Policía asumió investigación para determinar quiénes secuestraron a comerciante en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, anunciaron la designación de un equipo especializado del Gaula para determinar en la mayor brevedad posible quiénes fueron los responsables de secuestrar a un comerciante en Puente Aranda en las últimas horas en la capital del país.

Es de mencionar que el secuestro se presentó a las 6:30 de la tarde del viernes 14 de abril, y en tiempo récord las autoridades anunciaron la liberación del comerciante.

“Se presenta un hecho lamentable en el barrio la Alquería, donde un comerciante es secuestrado por varios sujetos que se movilizaban en dos camionetas. Gracias a la información de la comunidad logramos tener evidencia oportuna y permite que la Policía Nacional despliegue un plan candado en toda la ciudad, se instalen puestos de control y nuestro Gaula de la Policía asuma la investigación. Gracias a ese trabajo, el señor ya se encuentra sano y salvo en su residencia”, aseguró el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia.

Por su parte, el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Herbet Benavides, anunció: “Tenemos un equipo especializado llevando a cabo la investigación con el fin de determinar quiénes fueron las personas que realizaron este hecho con el fin de llevarlos a la justicia”.

Así fue el secuestro

En la noche de este 14 de abril se conocieron imágenes de un posible secuestro en la capital del país. En las imágenes divulgadas por redes sociales se ve cómo varios sujetos suben a una camioneta a un hombre que se desplaza por un andén.

“Hace tan solo 15 minutos acaban de secuestrar a un ciudadano en la localidad de Puente Aranda. Así como se lee “Secuestrar”. Secretaría de Seguridad, ¿qué más tendremos que soportar para que de una vez por todas tengamos resultados contundentes en Bogotá en contra de estos delincuentes, asesinos y vándalos? Hasta secuestros tenemos que vivir ya en las calles de Bogotá”, afirmó el concejal Rolando González.

El concejal alertó del hecho que se presentó sobre las 6:30 de la tarde, en el barrio Alquería. Allí, un comerciante del sector, fue abordado por cerca de 8 sujetos y subido a la fuerza a una camioneta.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad. El video fue proporcionando por la comunidad, que también aseguró que otro vehículo acompañaba a la camioneta en la que subieron a la persona, que al parecer fue secuestrada.

“Sobre las 6:38 de la noche por aquí por el sector, un ciudadano es abordado por ocho sujetos y lo suben a la fuerza a un vehículo. Los otros sujetos se suben en otra camioneta y se lo llevan con rumbo desconocido”, señaló un testigo del hecho.

En datos entregados por el cabildante González y según la última encuesta del Dane, 8 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros en Bogotá, y datos de la Fiscalía General de la Nación evidencian que, en lo que va corrido de 2023, van más de 64 casos de secuestro en el país.

Otro de los denunciantes del hecho fue el concejal Humberto ‘Papo’ Amin. “¿Secuestro en Bogotá, alcaldesa Claudia López? Este video muestra cómo en la localidad de Puente Aranda montan a un ciudadano a un carro en contra de su voluntad. Secretaría de Seguridad aclárenos qué pasa con la seguridad, esto es gravísimo”, afirmó a través de Twitter.

¿Secuestro en Bogotá alcaldesa @ClaudiaLopez?



El rescate

Sobre las 11:06 de la noche, casi seis horas después de lo sucedido, la Policía Metropolitana de Bogotá publicó un video del hombre que fue subido a la fuerza a la camioneta.

“Gracias a la comunidad y al señor edil que avisó… Y al secretario de Seguridad y al comandante de la Policía. Ya me encuentro bien, estoy en mi casa. Gracias a ellos por haber hecho la operación. Agradezco de verdad a ustedes que hicieron un plan especial y me soltaron. Me encuentro muy bien”, afirmó.