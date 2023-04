¿Amor a prueba de fuego? Hombre secuestra a su novia para que sea su esposa

A través de la plataforma TikTok se ha viralizado un video que ha puesto a la audiencia a pensar sobre los alcances de un hombre al momento de pedirle a su pareja matrimonio. Pues bien, la estrategia que se muestra en las imágenes, llevan a la novia a pensar que está en medio de una situación en extremo peligrosa, por lo que su vida está en riesgo al tratarse de un supuesto secuestro.

En el clip de video compartido por una joven identificada en la red social como Tahli (@tahlzyy_), quien indica que fue su hermano el que planeó el ‘secuestro’ para proponerle a su novia matrimonio en medio de un viaje al Líbano, se logra ver cómo van todos en el carro cuando de repente un grupo de personas, algunos con pasamontañas, llegan a la puerta del vehículo y con armas piden a todos que salgan.

A la joven se la llevan en un carro con los ojos vendados. - Foto: Tik Tok: @tahlzyy_

Aunque en el video se ve cómo algunos de los que están dentro del vehículo se ríen porque conocen la situación, también se escuchan quejidos de temor y dolor en la parte trasera del carro. Después, se muestra como los supuestos secuestradores intentan llevarse a la novia, por lo que la trasladan a una camioneta negra mientras los otros integrantes intentan negociar con los ‘delincuentes’.

Tras un viaje en el que llevan a la novia con los ojos vendados y, en el que ella se ve sufriendo, con incertidumbre y temerosa, preguntando en algunos momentos ¿qué es lo que está pasando?, finalmente llegan al lugar de la propuesta, en el que se ve al novio detrás de un atardecer y sosteniendo el anillo con un ramo de rosas.

La joven, al ver la escena descrita, se emocionó tanto que le brotaron lágrimas y solo pudo agarrarse el rostro de la sorpresa. En ese momento, el novio se acercó a ella, se arrodilló, dejó las rosas en el suelo y abrió la caja del anillo y los músicos se acercaron más al lugar, mientras que la novia todavía no lograba recomponerse del momento tan extraño que estaba viviendo.

Después de varios segundos, la novia se acerca, recoge el anillo, afirma su respuesta y se abraza con su pareja. Los músicos y bailarines se acercan mientras los cómplices del hecho solo se ríen y filman el momento.

“Me proponen así y te digo que no”, “Oye, recuerda la vez que me secuestraron y luego me lo propusieron, sí, buenos días”, “Ella no está llorando porque él se lo proponga... ella llora porque su vida pasó ante sus ojos y pensó que estaba (muerta)”, “Tan linda pero horrible al mismo tiempo. Me habría desmayado de miedo en el camino.!”, son algunos de los comentarios respecto al video.

Niña de 9 años falleció tras sufrir un ataque de sus dos perros

Una niña de tan solo nueve años de edad fue víctima de un ataque mortal por parte de sus mascotas este miércoles 12 de abril en la ciudad de Daule, provincia de Guayas (Ecuador). El caso tiene consternados a los ciudadanos de la zona y autoridades locales.

El hecho se presentó cuando la persona que se quedó a cargo de la menor salió un momento de la casa mientras que la niña jugaba con los perros en el patio trasero de la vivienda. Segundos después, vecinos de la zona empezaron a escuchar gritos provenientes del inmueble.

Cuando la persona encargada ingresó a la casa, se encontró con la terrible escena, la pequeña se encontraba tendida en el suelo sin signos vitales.

En cuanto a los perros responsables del ataque, se sabe que fueron sacrificados a golpes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La Fiscalía informó este jueves que ya tomó las declaraciones correspondientes de los padres de familia de la menor. Las autoridades además están a la espera de los resultados que arroje la autopsia hecha a la víctima para establecer la línea investigativa correspondiente.

La investigación que se puso en marcha por parte de las autoridades tiene como objetivo establecer con certeza las circunstancias en las que se presentó la muerte de la niña. Además, también busca determinar si en el caso existe algún tipo de negligencia que contribuyó a que los hechos se presentaran.

Aterrador hallazgo en México: encontraron una profesora muerta en la cisterna del baño donde trabajaba. - Foto: Getty Images

“Le desgarraron los brazos, parte de la nariz y la boca. Una de las mordidas le comprometió una arteria en el cuello y lamentablemente la niña murió desangrada”, dijo una agente de policía en la escena de los hechos, según Ecuavisa.

En cuanto a los perros responsables del ataque, se sabe que fueron sacrificados a golpes por tres hombres que buscaban evitar que los caninos no escaparan. Todo bajo la teoría de que podía salir a atacar a otros niños del sector.

Hace dos meses un bebé de apenas 42 días de nacido fue asesinado por un perro de raza pitbull, en el sector El Fortín.