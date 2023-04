Video | En tiempo récord rescataron a un hombre secuestrado en Bogotá; esta es la historia

En la noche de este 14 de abril se conocieron imágenes de un posible secuestro en la capital del país. En las imágenes divulgadas por redes sociales se ve cómo varios sujetos suben a una camioneta a un hombre que se desplaza por un andén.

“Hace tan solo 15 minutos acaban de secuestrar a un ciudadano en la localidad de Puente Aranda. Así como se lee “SECUESTRAR”. Secretaría de Seguridad, ¿qué más tendremos que soportar para que de una vez por todas tengamos resultados contundentes en Bogotá en contra de estos delincuentes, asesinos y vándalos? Hasta secuestros tenemos que vivir ya en las calles de Bogotá”, afirmó el concejal Rolando González.

Los concejales alertaron del hecho que se presentó sobre las 6:30 de la tarde, en el barrio Alquería. Allí, un hombre que se presume es comerciante del sector, fue abordado por cerca de 8 sujetos y subido a la fuerza a una camioneta.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad. El video fue proporcionando por la comunidad, que también aseguró que otro vehículo acompañaba a la camioneta en la que subieron a la persona, que al parecer fue secuestrada.

“Sobre las 6:38 de la noche por aquí por el sector, un ciudadano es abordado por ocho sujetos y lo suben a la fuerza a un vehículo. Los otros sujetos se suben en otra camioneta y se lo llevan con rumbo desconocido”, señaló un testigo del hecho.

En datos entregados por el cabildante González y según la última encuesta del Dane, 8 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros en Bogotá, y datos de la Fiscalía General de la Nación evidencian que, en lo que va corrido de 2023, van más de 64 casos de secuestro en el país.

Otro de los denunciantes del hecho fue el concejal Papo Amin.

“¿Secuestro en Bogotá, alcaldesa Claudia López? Este video muestra cómo en la localidad de Puente Aranda montan a un ciudadano a un carro en contra de su voluntad. Secretaría de Seguridad aclárenos qué pasa con la seguridad, esto es gravísimo”, afirmó a través de Twitter.

El rescate

Sobre las 11:06 de la noche, casi seis horas después de lo sucedido, la Policía Metropolitana de Bogotá publicó un video del hombre que fue subido a la fuerza a la camioneta.

“Gracias a la comunidad y al señor edil que avisó… Y al secretario de Seguridad y al comandante de la Policía. Ya me encuentro bien, estoy en mi casa. Gracias a ellos por haber hecho la operación. Agradezco de verdad a ustedes que hicieron un plan especial y me soltaron. Me encuentro muy bien”, afirmó.

Cambio en la dirección de la Policía Metropolitana de Bogotá, ¿quién estará al frente de la seguridad en la capital?

Con el remezón que hizo el presidente Gustavo Petro en la dirección de la Policía, a donde llegará el general William Salamanca en reemplazo del general Henry Sanabria, también habrá otros cambios clave en la estructura de esta institución.

Una de las movidas más importantes será en la Policía Metropolitana de Bogotá, a donde llegará el general José Luis Ramírez Hinestroza, quien lleva 30 de sus 49 años de vida al servicio de la institución policial.

El general, quien se desempeña como comandante de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden –antiguo Esmad– llegará a ponerse al frente de una de las ciudades más complejas en cuanto a seguridad ciudadana.

Este miércoles se conocieron cifras alarmantes en materia de seguridad en Bogotá, pues en un reporte de la Secretaría de Seguridad se informó que en la capital del país al día, en promedio, se están registrando 260 casos de atraco en las calles de la ciudad.

Según estas cifras reveladas por el concejal Samir Abisambra, se evidencia un alto número de hurtos en lo que va del año: con corte al 6 de marzo, 17.646 personas han denunciado haber sido atracadas.

Durante su ascenso a general, en diciembre del año pasado se presentó una polémica alrededor de su nombre debido a que algunos congresistas denunciaron que Ramírez tendría un expediente por abuso de autoridad en la Justicia Penal Militar y Policial. Sin embargo, hasta el momento no se conocen avances en este proceso.

Estudió su bachillerato en el colegio San Luis (de la Policía) en Bogotá. En su hoja de vida se registra que es administrador policial, analista de inteligencia, especialista en seguridad y en pedagogía para la educación superior.

Cuenta con estudios en el exterior en la Policía Federal Australiana, Policía Real Montana de Canadá y de crimen organizado, además de cursos internacionales en derechos humanos, migración y de refugiados con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Fue comandante de la Policía en Tolima, donde trabajó por reducir los niveles de homicidio y extorsión y ha estado en unidades de la institución en Caquetá y Casanare, en la Metropolitana de Villavicencio, además de las direcciones de Protección y Antinarcóticos.