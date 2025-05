Las “aberrantes” publicaciones de contenido sexual que hizo en sus redes sociales el presunto abusador de 12 niños en jardín del ICBF, en Bogotá

No se tiene mayor referencia de sus antecedentes ni de sus conductas del pasado. De hecho, la casa en la que fue capturado no era su “lugar de residencia habitual”, no se tiene registro de su familia y, en sus redes sociales, no había rastro de publicaciones desde 2014, cuando posteó una imagen de un grupo de niños, al parecer en medio de una presentación artística, acompañada de un mensaje de un padre de familia que decía “Excelentes todos los bailes, profesor”, y al que él respondió: “Muchas gracias, mamá, todo se debe al buen trabajo de mis chiquitines, son un amor”.