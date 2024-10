Mamá de policía que se quitó la vida en motel de Bogotá habló del “otro hombre” de su pareja y le sacó al aire los trapos sucios

Una verdadera tragedia se vivió el pasado 8 de septiembre en un motel de la localidad de Kennedy, cuando John Jairo Acuña se quitó la vida luego de dispararle oportunidades a su pareja sentimental, Paola Peña, quien se encontraba junto a otro hombre en el parqueadero del lugar.

Ante el impacto que tuvo el caso, la madre del policía rompió el silencio y habló hace unos días en Conducta Delictiva, donde aprovechó para responder públicamente a la mujer por las declaraciones que hizo en un medio de comunicación, las cuales, para ella, fueron destinadas.

María Salazar aseguró en el espacio digital que Peña usó esa entrevista para limpiar su imagen y echarle toda la culpa de lo sucedido a su hijo, enfatizando que dio a entender que los integrantes de su familia son unos asesinos. No obstante, mencionó que ellos están preocupados de que su “amante” les quiera hacer daño.

“Mi hijo llamó a la hermana y me llamó a mí. Nos dijo que vengan para acá, traigan el casco y nos vamos. Yo creí en él, pensé que solo la iba a grabar y no íbamos. Por eso llegamos al motel todos. Ella no tiene que andar diciendo que nosotros somos cómplices del atentado contra ella. Paola debe tener claro que nosotros no somos de esas familias”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Que quede claro, como ella es la que tiene otro hombre, que quizás quiera hacerle daño a ella y a nosotros, que después no vaya a salir a decir que nosotros queremos hacerle algo. Nosotros no somos asesinos, como lo dio a entender en esa entrevista. Yo la llamé para advertirle que John iba para allá y nunca me contestó. Ella tiene las llamadas y yo también”.

La mujer recalcó finalmente en el diálogo con el programa digital que la pareja sentimental del uniformado nunca debió salir a hablar mal de él, sobre todo después de que este la descubrió con otra persona. Salazar puntualizó que no se ha vuelto a contactar con Peña.

“Lo que debió hacer ella como persona, y más cuando le abrimos las puertas de esta casa, fue callarse la boca y no hablar mal de mi hijo para quedar bien ella o tapar lo que hizo. Pudo llamarnos y decirnos que no debió hacer eso, pero salió en las redes sociales a decir un poco de bestialidades que terminaron haciéndome daño fue a mí. Si ella quería mejorar su imagen, hágalo de otra forma, cállese la boca y no salga a desprestigiar a John Jairo”, concluyó.

Paola Peña entregó su versión de los hechos en una entrevista con el pódcast Más allá del silencio. La mujer explicó que todo se registró cuando iban saliendo del motel, justo en ese momento llegó el uniformado de la policía.